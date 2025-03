Juicio de Catalina Gutiérrez: se conocieron los últimos mensajes que Néstor Soto envió antes del crimen

En el marco de la sexta audiencia del juicio de Catalina Gutiérrez, este martes 18 de marzo, se conocieron los últimos mensajes que Néstor Soto envió antes del crimen cometido el 17 de julio de 2024.

Juicio de Catalina Gutiérrez: sexta audiencia con Néstor Soto

Rodolfo Palazzi, detective de Homicidios, compartió las pericias de los celulares de el imputado y la víctima, que dejaron al descubierto un intento de coartada por parte del joven.

Juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Declara el imputado Néstor Aguilar Soto. (Nicolás Bravo / La Voz)

El intercambio de textos inició alrededor de las 18 para empezar a culminar detalles de lo que iba a ser un encuentro nocturno entre amigos en el Patio Olmos. Dos horas más tarde, él le pidió un cargador de celular y confirman la reunión para las 21.

Los últimos mensajes de Néstor Soto antes de matar a Catalina Gutiérrez

Posteriormente, Catalina le avisó que iba a ir a las 21.30, Soto tomó un Uber para volver a su hogar, que quedó constatado en su cuenta de Gmail. A las 21.27 él la llamó en dos oportunidades y no tuvo respuesta.

A las 21.32 hablaron por teléfono por 5 minutos. Catalina estacionó el auto Renault Clio frente a la casa, Soto se acercó, habló con la joven que ingresó a su casa corriendo. Esa fue la última vez que se vio a la estudiante con vida.

En otro apartado, Palazzi compartió mensajes que Soto envió a Agustina Elías y Ulises Balián, quienes fueron otros invitados a la reunión y ya declararon en el juicio. Cabe destacar que, la intención del imputado era crear una coartada mientras Catalina estaba amordazada e inconsciente a su lado o muerta.

Dos de los mensajes más llamativos fueron los que le envió a la propia Catalina para intentar establecer que la esperó en el Patio Olmos y ella jamás llegó. A las 21.58 redactó: “¿Qué onda gila?” y a las 22.06, indicó “no hacemos un pingo”.

Finalmente, a las 22.18 mandó: “Che, ¿qué onda Cata? Era para avisarte que ya estoy en casa. No sé qué onda vos. Les dije a los chicos que se cancelaba. No venías más, ya ni me muestro enojado”.