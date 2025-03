“Mi nieto está muerto”: la dura declaración de la abuela de Néstor Soto en el juicio de Catalina Gutiérrez

En el segundo día del juicio por el crimen de Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, declaró Herta Jeannette Vargas, la abuela de Néstor Soto. A lo largo de su discurso, aseguró que su “nieto está muerto en vida”.

La abuela de Néstor Soto declaró en el juicio de Catalina Gutiérrez

La mujer fue la primera en sentarse a responder preguntas en la sala de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación. Explicó cómo fue la crianza del acusado y la convivencia con él.

Segunda jornada del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Declara la abuela del imputado Néstor Soto. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Jamás en mi vida se me hubiese pasado por la cabeza que hiciera esto”, expresó la mujer sobre Soto. Con el estremecedor acto cometido, aseguró: “Le falló su mente”. En tanto, reconoció que sabía de los problemas psicológicos.

“No venía bien. Hace 15 o 20 días nos dimos cuenta que tenía problemitas. Pedimos ayuda a la facultad y no nos dieron. Ahora, irrisoriamente, ahora dan ayuda”, lanzó. En esta línea, indicó que no hay una persona fallecida, sino dos: “Hay dos muertos aquí porque mi nieto está muerto en vida”.

Por otro lado, describió que conoció a Catalina por pura casualidad en la facultad. Al salir de la sala de audiencias, habló con El Doce y sentenció: “Quería que conozcan el crecimiento de mi nieto. No es un asesino serial, desgraciadamente, su mente le jugó una mala pasada”. Por último, pidió perdón a la familia Gutiérrez y les envió un abrazo “aunque no me lo acepten”.