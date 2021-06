Luego de que Francisco Benítez emocionara a todos en el programa emitido el domingo de La Voz Argentina, otro cordobés hizo lagrimear al jurado del programa este lunes. Se trata de Ignacio Sagalá quien cantó “Los Sonidos del Silencio” de Simon & Garfunkel.

El joven de Córdoba Capital no logró que los jurados giraran la silla y que alguno de ellos lo eligiera para sus equipos, a pesar que durante la presentación se mostraban sorprendidos y aprobaban la “voz particular” de Ignacio. Pero sí logró que se arrepintieran de la decisión.

La primera en mostrar su arrepentimiento fue Soledad Pastorutti: “Creo que me arrepentí”, expresó en un primer momento. “Tenés una voz particular, no sé cómo explicarlo. Estaba ahí, que sí, que no…”, agregó el “Huracán de Arequito”. Antes Lali también se había sorprendido. “Ay, qué joven”, exclamó. Es que Ignacio tiene 19 años, pero una voz muy potente.

Por su parte, Mau y Ricky Montaner también lo llenaron de elogios al joven cordobés y al mismo tiempo se lamentaban de no haberlo elegido. Ricky fue quien le pidió que cante alguna canción que le guste y allí Ignacio decidió interpretar “Hello” de Adele. Eso generó las lágrimas de Lali que reconocía “no puedo parar de llorar”. Mientras todos los jurados seguían lamentándose. “Te mereces unas disculpas, te doy mi palabra y lo digo muy en serio”, enfatizó Ricky.

A su turno, Ricardo Montaner, fue quien utilizó su experiencia y dejó de lado las emociones para aconsejar a Ignacio e incluso para que otros participantes también lo sepan: “La canción que él eligió no es una canción para venir a una audición. En este formato, a esta instancia, el artista elige su canción. Elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontramos ahora. Te invito a que regreses”.

A todas estas devoluciones Ignacio las escuchó con una sonrisa y también con agradecimiento. Incluso les respondía a los jurados, arrepentidos, diciendo “no importa”.

Esto lo notó Mau Montaner y por eso le dijo: “Que impresionante, mas allá de la voz, se te nota el corazón que tienes. Te voy a decir algo ya mismo: Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios sabe por qué no nos volteamos. Yo te prometo que vienen cosas grandes para tu vida porque se te nota, se nota el corazón que tienes y yo soy de los que creen que a la gente con buen corazón le pasan cosas bonitas”.