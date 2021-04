En una situación muy delicada, el cantante Jorge Toro Quevedo sigue internado en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba por ser positivo de coronavirus y su esposa, Samanta Villalba, aclaró que no está en terapia intensiva pero sí con oxigeno desde el sábado. Y que su estado es complicado por una “neumonía bilateral, con los dos pulmones comprometidos en bastante proporción”

//Mirá también: Se complica la salud del “Toro” Quevedo

“Hace una hora aproximadamente recibí el último parte y él no está en terapia intensiva, sino que está en sala común en un ala específica que es para Covid. Desde la noche del sábado está con oxigeno y ahora se le agregó oxígeno de alto flujo, es decir, con presión entre los pulmones”, explicó en la tarde del lunes en Modo Fabiana, por Radio Pulxo.

Destacó que a pesar de su preocupante estado de salud, su marido se encuentra consciente: “Él está totalmente consciente, nos pusimos tres horarios para hablar por llamadas porque obviamente que hasta que él no sea dado de alta no podemos tener ningún contacto. Hacemos videollamadas y verlo es un horror, no se lo deseo a nadie”, explicó al romper en llanto.

//Mirá también: Jorge “Toro” Quevedo comunicó que tiene coronavirus

“Yo sé que va a salir, tiene la fuerza para hacerlo, yo le leo todos los días los mensajes que le mandan diariamente que son millones y él está completamente lúcido” remarcó la esposa. Hace dos días la familia de “El Toro” había mostrado su agradecimiento con los fanáticos por mandar tantos mensajes positivos mediante la cuenta de Instagram del cantante.