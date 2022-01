Una vez más, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María llevó adelante su Campeonato de Destrezas Gauchas y una vez más el campeón en “rastrín” fue Federico Schreiber, más conocido como “el enano Pepo”.

“Va a salir campeón de nuevo. ¡Es Pepo, es Pepo!”, vitorea el locutor desde el campo de Jesús María. Justamente es Pepo el que está demostrando su destreza sobre la alfombra, esquivando obstáculos, mientras es arrastrado por otro jinete y su caballo.

El periodista Ulises Fasce publicó en su cuenta de Twitter parte del video donde se ve la actuación de Pepo y escribió: “Viva el Jesús María, carajo”. La publicación no tardó en hacerse viral con una gran cantidad de “Me gusta” y retuits.

También se llenó de comentarios entre los que nunca habían visto las destrezas gauchas y se sorprendían, algunos otros que se horrorizaban y una gran mayoría que le parecía un video y una acción simpática.

“El Pepo es la figura indiscutida de Jesús María desde hace 5 o 6 años. Un año le metieron otro enano a competir pero no le ataba los cordones al Pepo”, comentó un usuario en el video.

“Pepo”, el jinete que la rompe en Jesús María

Como bien comentó un usuario, Federico “Pepo” Schreiber es un jinete que desde hace años se destaca en Jesús María y lógicamente en otros festivales. Tiene 35 años y es de El Nochero, un pueblito del noroeste de Santa Fe.

“La gente se me acerca y me piden fotos y yo me siento uno más del montón, me siento respetado aunque siempre está aquel que busca querer burlarse, pero ante esto yo me río. La gente me da su confianza. Voy a los lugares a trabajar y gracias a la viralización que tienen mis presentaciones, me llaman para algunas contrataciones”, comentó a Perfil.