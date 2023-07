Increíble: Racing volvía al triunfo tras once fechas, y se quedó sin festejo

Racing no pudo romper el maleficio de la racha sin victorias. Cuando parecía que al fin lo hacía, ante el Atlético Rafaela, se lo empataron 3 a 3 de penal en la última de la tarde en Nueva Italia. Partidazo, por la tercera fecha de las revanchas de la Primera Nacional, y con Franco Coronel como figura.

Coronel anotó los tres tantos de la Academia, en un encuentro de resultados cambiantes. Lo ganaba la Crema en un mal primer tiempo de Racing, y por el gol de Lamendola a los 31 minutos. Reaccionó el dueño de casa y en un puñado de minutos a los 3 y a los 7 de la segunda parte, se puso arriba por doblete de Coronel.

Empató la visita tras un grueso error del arquero Joaquín Mattalia, y por el olfato de Claudio Bieler, a los 18. Apareció otra vez Coronel, el goleador de la tarde y de Racing en el torneo, para su hat-trick y el 3-2 que cortaba una malaria de once fechas sin triunfos.

La formación de Racing para recibir a los de Rafaela. Foto: Prensa

Pero se le escapó otra vez a la Academia. Penal para Rafaela en la última del partido, legítimo más allá de lo reclamos al mal árbitro que es Adrián Franklin, y el Taca no falló desde los 12 pasos para un empate que a Racing le dejó sabor a demasiado poco.

LA MALA RACHA DE RACING Y CÓMO QUEDÓ EN LA TABLA

Con el empate sobre el final, Racing acumula 12 fechas sin victorias en la Zona B de la Primera Nacional. No gana desde el 2 a 0 del 2 de abril frente a Chaco For Ever, último en la tabla.

Este sábado además empataron Tristán Suárez y Villa Dálmine 1 a 1, por lo que no se modificó la tabla en los últimos puestos. Racing suma 20 puntos, Tristán 17 y Dálmine 15. Chaco, que este domingo recibe a Aldosvi, sigue en el fondo con 13.