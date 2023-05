Racing no puede cortar el maleficio: Ferro se empató sobre el final y acumula siete sin ganar

Increíble pero real. A Racing se le escapó otro triunfo en los minutos finales. Le ganaba esforzadamente a Ferro en Nueva Italia, con anotación de Francisco Aman, y se lo empataron a los 45 del complemento. Por la fecha 15 de la Primera Nacional, en una Zona B donde sigue de la mitad de la tabla para abajo.

El gol de la Academia fue por una acrobática tijera de Panchito Aman, a los 8 minutos del complemento y tras centro de Santiago Rinaudo. La igualdad para la visita llegó en tiempo cumplido, por intermedio de Nahuel Arena.

Racing y Ferro, en el Miguel Sancho, por la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Racing no gana desde la victoria sobre Chaco For Ever por 2 a 0, en el Sancho. Después empató con Mitre en Santiago, con Chacarita, perdió con Tristán Suárez, empató con Atlanta, perdió con Aldosivi e igualó con Deportivo Riestra y ahora ante Ferro.

En la próxima fecha la Academia visitará a Gimnasia de Jujuy, el domingo 28 de mayo a las 17, por la fecha 16. El Lobo está ubicado un par de puntos arriba de Racing en la tabla.

CÓMO QUEDÓ RACING EN LA TABLA

Las siete fechas sin victorias, con cuatro empates y tres derrotas, desalojaron a Racing del lote del Reducido por el segundo ascenso. Está 12° con 18 unidades, a 12 del puntero Deportivo Maipú; a dos de Mitre, que es el último que entra al Reducido; y ocho puntos por encima del colista, Chaco For Ever.