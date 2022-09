El descargo del piloto del dron que “atacó” a una modelo en un desfile en Córdoba

Juliana Reinaudi fue noticia y tendencia en las redes sociales en los últimos días. Se trata de la modelo cordobesa que fue “atacada” por un dron durante un desfile en las inmediaciones del Patio Olmos. Tras viralizarse el video del blooper, salió a hablar el hombre que manejaba el artefacto.

A través de su cuenta de Instagram, @chakofpv compartió un video en el que se puede apreciar su visión en el momento del incidente. “Desde mi vista con los lentes que vuelo, no llegue a verla salir a pasarela, cuando me avisaron ya era tarde y me crucé en su camino sin querer”, dice parte del mensaje.

Más adelante, el piloto de dron repudió el “el amarillismo de algunos medios” y aseguró que Rinaudi es “una genia” porque “nunca bajó la sonrisa y siguió adelante en el desfile”. Cabe recordar que, todo ocurrió en el marco del desfile Circulo de la Moda de Córdoba.

Quién es el piloto del drone

@chakofpv es un creador de contenido digital que ha hecho varias producciones audiovisuales reconocidas. Entre ellas, se destaca la vista a la rueda Eiffel y el “Batman que te protege de la inseguridad”.