Denunció maltrato policial en el Patio Olmos: la respuesta de la Policía de Córdoba

Luján Agüero, periodista de El Doce, denunció este domingo que personal policial la retuvo y la requisó de manera arbitraria y violenta. El hecho ocurrió en el Patio Olmos, cuando paseaba con su hija de seis años. Ante la repercusión, la Policía de Córdoba dio una respuesta.

Según relató la víctima a ElDoce, fue interceptada por un miembro de la fuerza de seguridad mientras caminaba con su hijita. “Me pidió que la acompañara sin darme ninguna razón”. Además, expresó que “le pregunté sus motivos y seguía sin responderme”.

EL MOMENTO INCÓMODO CON LA POLICÍA

“Llegamos a una habitación que no está a la vista después de atravesar un pasillo interno de uso del personal del Patio Olmos”, relató indignada. En el momento que intentó llamar a una amiga abogada para asesorarse, el policía le gritó que ‘guardara el celular porque estaba en una requisa’”.

“Recién ahí me informó que estaba en una requisa pero nunca me reveló el motivo de la misma”, afirmó la madre. Al tomar noción del operativo, explicó que `”le dije que revisara mis cosas, pero me dijo que una mujer policía iba a hacerlo”.

El Centro Comercial Patio Olmos. Foto: Paclín

La periodista contó que pasaron 15 minutos hasta que llegó la agente y que, durante ese tiempo, su niña entró en crisis y llorando decía que “su mamá no era ninguna ladrona”. Recién ahí le dijeron que se la acusaba de robar algo y ponerlo en el bolsillo de la campera.

De acuerdo a la denunciante, la requisa fue “una escena de terror”. “Me invitó a pasar a una sala privada con el objetivo de separarme de mi hija, pero le dije que no la dejaba con nadie”, narró.

Cuando terminó el procedimiento la dejaron ir sin ofrecerle disculpas. “Me sentí abusada, vulnerada, atropellada en mis derechos fundamentales, los míos y los de mi hija, porque en todo esto no estaba sola, sentenció Agüero.

La mujer avisó que hará una denuncia penal ante la Justicia y se comunicó con el sector de prensa de la Policía de Córdoba.

La respuesta de la Policía de Córdoba

Al respecto y después de la trascendencia que tuvo el caso, habló María Paredes del Tribunal de Conducta Policial quien confirmó al medio antes mencionado que “se inició una investigación de oficio” para conocer cómo fue la actuación de la fuerza.

En tanto, aclaró que la Policía actuó tras la denuncia de una comerciante que sospechó de un robo. “Por lo general, son situaciones que se dan en los centros comerciales. Por eso, se dispondrán de las cámaras de seguridad para ver cómo actuó el personal”, aseguró.

Finalmente, negó que se traté de un hecho de “portación de rostro” como dijo la denunciante, sino que se actuó bajo una acusación previa.