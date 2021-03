Una persona trans ha realizado una seria denuncia por discriminación al centro comercial Patio Olmos de Córdoba, donde asegura que le impidieron el ingreso a raíz de su vestimenta, expresó a través de las redes sociales de Internet.

La denunciante es Ximena Villada, quien acusa a uno de los guardias de seguridad privada del Olmos de haberle prohibido el paso hacia el interior de este popular centro de compras, argumentando que no podía entrar con el atuendo que llevaba, con un top y un pantalón corto.

A través de un video que registró en el sitio y que luego compartió en Instagram, Villada expresó. “tomo esto como un acto discriminatorio en torno a mi vestimenta e identidad trans femenina”, sostuvo sobre el episodio ocurrido este lunes.

“Incluso teniendo en cuenta el derecho de admisión, nunca se debería negar el ingreso a alguien por vestimenta o tratarle con inferioridad. Había otras con un top parecido al mío y a ellas no le decían nada, entonces, ¿qué hay detrás de esto? Y sólo me pasa con los empleados varones de ahí, las chicas de seguridad son re amables, no he tenido problemas”, dijo en declaraciones a La Tinta.

Pese a que pudo ingresar posteriormente, Ximena presentó una queja formal ante el shopping center y dijo que realizará una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba y en el Inadi.