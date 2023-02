Pichetto volvió a defender la frase contra la ministra de Mujeres: “No me arrepiento”

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, salió a defender la frase con la que se generó la polémica contra la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Ayelén Mazzina, donde la cuestionó sobre su orientación sexual.

Miguel Ángel Pichetto dijo no arrepentirse de sus dichos. Foto: Federico López Claro.

Por tales motivos, Pichetto será citado por el INADI. Sin embargo, este mismo lunes ratificó que no se arrepiente de lo dicho.

“Seré dinosaurio, pero no me arrepiento ni le echo la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo”, dijo el auditor.

La frase de la polémica que dijo Miguel Ángel Pichetto

La frase que despertó la polémica la comentó Pichetto en torno al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa: “El Ministerio de la Mujer no se expidió” porque esa cartera “está en manos de una chica que es lesbiana” y que “si es ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer”. Cabe recordar que el asesinato de Lucio fue a manos de su madre y su pareja mujer.

Este mismo lunes, en diálogo con Radio Rivadavia, el exsenador comentó: “Me hago cargo de lo que digo, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este ministerio de minorías. Cuando nadie hablaba, estuve a favor del matrimonio igualitario”.

Pero, al mismo tiempo, agregó: “Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible. Una palabra de piedad, el Ministerio de género y diversidad, podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es ‘cana’ no hablan de eso para que no altere la visión ideológica”.

En esa línea de pensamiento, expuso: “Es mujer, bueno, está bien. Soy políticamente incorrecto. Si es mujer, que se reconozca como mujer. Solo dije por qué no hablaron de este tema y no quiero volver al tema. El periodismo de la indignación, vamos, en el subconsciente colectivo todos saben lo que quise decir. Hay una gran hipocresía en la sociedad, todos son políticamente correctos”.

Para cerrar, Pichetto se excusó: “No soy un discriminador, no tengo problemas con ninguna identidad sexual. Todos saben lo que pienso. No me importa la orientación sexual de la ministra, incluso la respeto, lo que digo es que si estás en una función, en un ministerio que tuvo 271 femicidios, es el cuarto país del mundo en femicidios, la política debe estar dirigida ahí”.

El presidente Alberto Fernández repudió las polémicas declaraciones del dirigente Miguel Ángel Pichetto contra la ministra de Mujeres, Genero y Diversidad.

La frase pronunciada por Pichetto generó gran repudio en diferentes sectores políticos. El presidente, Alberto Fernández, se solidarizó con la ministra a través de Twitter: “Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo” y sumó que “las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García”.