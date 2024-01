El titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara baja y diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este martes que el Congreso tiene intenciones de darle al Ejecutivo “las herramientas” que necesita para gobernar, y evaluó que el paro de la CGT convocado para el próximo 24 de enero es una medida que “no tiene lógica”.

“La CGT debería repensar este paro por tratarse de una medida prematura y poco oportuna. Es una medida que no tiene lógica. No es algo inteligente. Creo que es algo que está en revisión y podría no concretarse”, señaló Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia.

Según Miguel Ángel Pichetto, el paro de la CGT del 24 de enero es una medida que “no tiene lógica”. Foto: Federico López Claro

El legislador cuestionó aspectos del megaproyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al indicar que la iniciativa tiene “cosas que son disparatadas”.

Sobre la iniciativa, Pichetto dijo, al hablar con radio Rivadavia, que “la Ley es posible, y estamos dispuestos a iniciar esta semana un debate” sobre esa iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

“Lo que me parece es que algunas cosas son disparatadas. Eso denota que el proyecto tuvo varios autores. Se hizo todo como un corte y pegue”, remarcó Pichetto. Sin embargo, el excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el Congreso está dispuesto a dar el debate porque “el Gobierno necesita de instrumentos para esta etapa”.

Los cuestionamientos de Pichetto a la “ley ómnibus”

Entre los aspectos que cuestionó de este proyecto denominado como “ley ómnibus”, Pichetto apuntó a la idea de establecer juicios por jurados al sostener que “si bien está en la Constitución, no es un tema que forme parte de la estructura del funcionamiento del sistema judicial” argentino.

También opinó que el juicio por jurados “es muy caro en su implementación, y si se trata ahorrar”, ese sistema no debería implementarse.

Pichetto también apuntó a la idea del Ejecutivo de privatizar un total de 41 empresas públicas y se mostró partidario de “imaginar otras alternativas” y al respecto opinó que “se puede avanzar a un modelo de empresas mixtas, con participación del Estado”.

“Hay que abrir la puerta a las privatizaciones. Yo no le tengo miedo a eso. Más cuando las empresas pierden plata, pero creo que cada una requiere una Ley específica”, y en ese sentido citó los casos de firmas como el Banco Nación o YPF.

“Lo del Banco Nación (el objetivo de privatizarlo) es un debate que ni siquiera pasó en la etapa de (el expresidente Carlos) Menem y (el exministro de Economía Domingo) Cavallo. Hay que ordenarlo con gente capaz”, remarcó el legislador.

En otro orden, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el Ejecutivo que apunta a desregular la economía, Pichetto estimó que debe ser debatido en una comisión bicameral del Parlamento y puntualizó que “todavía la comisión no se conformó”.

Sobre ese DNU, el exsenador calificó como algo “probable que se transite el camino parlamentario, pero tiene más riesgo de avanzar en el plano judicial y en especial en la Corte (Suprema), que lo analizará en febrero”.

“Probablemente esta semana se termine de integrar la comisión y desde que el DNU ingresa a la comisión hay diez días para analizarlo”, explicó el diputado nacional.

Pichetto afirmó que “el Congreso está dispuesto a trabajar y el Presidente tiene que encontrar un sendero de diálogo razonable, dejar de agraviar en forma genérica y construir una mayoría”.