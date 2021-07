Gastón Revol es el referente histórico de Los Pumas Seven y su imagen se magnifica con cada partido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso ocurrió este martes por la mañana con la épica victoria de Argentina ante Sudáfrica, luego de que el cordobés haya sido expulsado a los 3 minutos de partido.

El “Verde” vio la roja luego de un tackle alto, sin pelota, cuando Sudáfrica ganaba 5-0 y parecía que la ilusión de Los Pumas se desvanecía. El cordobés quedó desconsolado y durante el partido se lo podía ver llorando a un costado de la cancha.

Pero en una remontada épica y un increíble trabajo en equipo terminaron con Argentina ganando 14-19, incluso con dos jugadores menos ya que Lautaro Bazán Vélez tuvo que salir por una amarilla en el último minuto. Eso depositó a Los Pumas Seven en semifinales y este martes a las 23.30 enfrentará a Fiji.

Después del pitazo final, el alma le volvió al cuerpo a Gastón Revol. “Este es un momento muy especial de mi carrera, es el tramo final y los juegos son muy especiales para mi, quería sumar para el equipo y cometo semejante ‘cagadón’, porque la tarjeta roja fue un ‘cagadón’”, detalló el cordobés.

Lo más increíble de esta épica es que se trata de la primera expulsión en la carrera de Revol en Los Pumas Seve. “Un golpe duro esa roja. La verdad que no debo tener ninguna en mi carrera. Me toca ahora, en un momento tan importante para el equipo. Ahora lloro de alegría, es increíble lo que hicieron estos pendejos. Ganarle a Sudáfrica con un tipo menos todo el partido es algo impresionante”, enfatizó.

Y cerró: “Yo se que lo hicieron por el grupo. Dieron la cara cuando salí. No quería que me vieran mal, pero se me vino el mundo abajo. Sinceramente pensé que el partido se nos iba. Después, cuando hicieron lo que acaban de hacer no lo podía creer y habla del convencimiento que hay de cara a lo que estamos buscando”.