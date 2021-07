En la cuenta regresiva, Facundo Campazzo palpita los que serán sus terceros Juegos Olímpicos, junto a la Selección argentina de básquetbol que competirá en Tokio. “Tengo la suerte de ir a mi tercera olímpiada, la afrontó con la misma manera, con la misma ansiedad, nerviosismo, y con ganas de disfrutarlo al máximo”, aseguró el base cordobés.

//Mirá también: Facundo Campazzo agradeció por el aguante; y se enfoca en la Selección

Campazzo debutó en Londres 2012 y brilló en Río de Janiero 2016. Desde Las Vegas respondió preguntas a medios argentinos, entre ellos La Voz, y señaló: “Sumé experiencia, voy con un rol distinto en comparación con las otras dos olímpiadas, y más aprendizaje”.

//Mirá también: Roger Federer se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio

Sobre los rivales, apuntó: “Ya nos van a conocer más y tenemos que estar preparados para eso. Jugamos cada tres días, pero bueno la exigencia en cada torneo es cada vez más, va a subir siempre. En Tokio son menos partidos y la exigencia es aún más. No hay margen para una derrota”, explicó el base cordobés.

“Ya los rivales nuestros de por si son muy duros, de gran nivel, así que tenemos que estar preparados para esos escenarios. Empezar bien el torneo es muy importante para nosotros, será clave empezar con una victoria ante Eslovenia (el 26 de julio). Igual si por equis motivo perdemos hay que estar preparado para rápido dar vuelta la página, ganando o perdiendo. Estos torneos hay que pensar en el siguiente partido”,

Por otra parte, lamentó que será sin público en los estadios por la pandemia. “La gente hace también la fiesta, es parte del espectáculo un show increíble, esa cantidad en masa que se mueve de un lado al otro. Eso se va a extrañar mucho. Nosotros como deportistas tenemos que brindar el mejor espectáculo posible para toda esa gente que lo está mirando desde su casa, honrar al deporte y dejar todo en cada partido”, resaltó.

Con envión NBA

“En lo personal me sentí bien, no hace mucho que terminé mi temporada, jugando, con minutos, venía con ritmo de juego”, resaltó Campazzo sobre su temporada debut en la NBA con los Denver Nuggets. “Fisicamente estoy bien. En los partidos preparatorios tuve momentos buenos, momentos no tan buenos, pero siempre con confianza”, completó.

Argentina cayó en los tres partidos de preparación en Las Vegas, ante Australia, Nigeria y Estados Unidos. “Me gusta creer o sacar cosas buenas aún cuando no conseguimos ninguna victoria. En el primer partido hicimos un juego sólido, cometimos errores y los corregimos sobre la marcha”, rescató el cordobés.