A Racing de Nueva Italia se les fue de las manos el primer pasaje a la B Nacional, al perder 1 a 0 con Deportivo Madryn en cancha de Arsenal. Le queda otra chance, y con ventaja deportiva, por haber sido el mejor de la tabla general.

Ese le permite acceder a los playoffs recién en cuartos de final, y jugando como local. Salvo en la final, que será en estadio neutral nuevamente. Son tres victorias para llegar a la Primera Nacional. El Reducido comienza este domingo, con siete llaves entre los equipos que terminaron del segundo al octavo lugar en cada una de las dos zonas.

Racing conocerá a su primer rival este domingo, y enfrentará al peor clasificado en la table general. En caso de empate, definen por penales. Para ese enfrentamiento no contará con Raúl Chalabe, ya que llegó al límite de amonestaciones. Nicolás Fassino, el volante que ingresó en el segundo tiempo, terminó con un fuerte dolor en la rodilla.

Los cruces

Sol de Mayo (2do Zona A) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona B)

Cipoletti (3ro Zona A) vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (7mo Zona B)

Sportivo Peñarol (4to Zona A) vs. Defensores de Pronunciamiento (6to Zona B)

Olimpo (5to Zona A) vs. Sportivo Las Parejas (5to Zona B)

Gimnasia y Tiro de Salta (2do Zona B) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (8vo Zona A)

Central Norte (3ro Zona B) vs. Juventud Unida de San Luis (7mo Zona A)

Chaco For Ever (4to Zona B) vs Independiente de Chivilcoy (6to Zona A).