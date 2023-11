Santamarina de Tandil, listo para el partido contra Douglas Haig

Santamarina de Tandil y Douglas Haig de Pergamino se enfrentarán el próximo domingo, a las 17 horas, en el estadio de Pergamino, por los octavos de final del play off del Torneo Federal A. El partido será un duelo de historia y tradición entre dos equipos que tienen disputas previamente jugadas.

Si bien en la temporada regular no se enfrentaron, los equipos tuvieron distintos andares. Santamarina de Tandil clasificó a los play off en la última fecha, tras un irregular andar, mientras que Douglas fue uno de los grandes animadores de la zona C, que lo tuvo como líder indiscutido.

Santamarina de Tandil llega a este partido con la ilusión de volver a Primera División. El equipo dirigido por Jorge Izquierdo tendrá que enfrentarse a un equipo ya consolidado y con experiencia, mientras que el “Aurinegro” busca imponer su trayectoria de los últimos años.

Se espera un partido parejo entre dos equipos que se conocen bien. Douglas tiene la ventaja de jugar de local, pero Santamarina buscará seguir con su buen andar y consolidar una formación y forma de jugar que le dio resultados para clasificar. El ganador de este partido dará un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final del play off del Federal A.