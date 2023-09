Santamarina de Tandil perdió y complica su búsqueda por un ascenso a la Primera Nacional

Santamarina de Tandil no para de tropezar y jugar mal al fútbol. El “Aurinegro” no solo perdió como visitante por 2 a 0 ante Vila Mitre de Bahía Blanca, por la fecha 30 del Federal A, sino que ahora está momentaneamente fuera de los puestos de play off en búsqueda del ascenso a la Primera Nacional.

El equipo de Tandil volvió a jugar mal, sin actitud ni juego y cayó bien ante Villa Mitre, uno de los animadores de la zona A de la tercera división del fútbol argentino. Ahora, Santamarina, deberá esperar y quedar libre la próxima fecha para luego jugar una final como local ante Cipolletti.

Santamarina de Tandil, con esta derrota, queda quinto en la zona A del Federal A, a tres puntos del último puesto que accede a los play off para ascender a la Primera Nacional, que actualmente está en manos de Sansinena, que tiene actualmente 38 puntos.

El malestar y descontento reina en los hinchas de Santamarina, que se desquitaron por la mala actualidad del equipo en redes sociales y criticaron duramente la actitud de los jugadores, que hace seis fechas no logran una victoria, algo que el “Aurinegro” necesita si quiere pelear por un ascenso.