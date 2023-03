El plantel de Talleres ya está en Buenos Aires, con un “refuerzo” en la delegación

Talleres se mide este sábado con el puntero Defensa y Justicia, a las 19.15 en Varela por la séptima fecha del torneo de Liga Profesional. El plantel ya se instaló en Buenos Aires, y entre los viajeros se sumó Federico Girotti, más allá de no ser parte de la delegación.

El goleador se recupera tras la operación en la rodilla, volvería para el clásico con Instituto en los primeros días de abril, y mientras tanto el DT Javier Gandolfi lo va “aclimatando”, al concentrarlo con sus compañeros.

Girotti se lesionó en agosto de 2022, en la revancha con Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Kempes. Sufrió una rotura de ligamentos de la rótula derecha, y la recuperación estuvo marcada por demoras, por ser una dolencia difícil de tratar.

Federico Girotti, delantero de Talleres, luciendo la nueva remera del equipo. (Prensa Talleres)

El ex River se ganó rápidamente el cariño de los hinchas Albiazules por sus goles y entrega, y estuvo muy activo en la semana, uno de los modelos elegidos por el club para la presentación de las camisetas titular y alternativa modelo 2023.

Javier Gandolfi y los elegidos para la visita de Talleres a Defensa y Justicia. Foto: Twitter @CATalleresdecb

“Fue una lesión muy rara. No hay precedentes en el fútbol argentino de algo así (rotura del ligamento de la rótula). Quizá se está demorando más de lo que se esperaba porque no hay un proceso justo como sería de una rotura de ligamentos normal o habitual. Nada, se extiende un poco. Ya entrenando de a poco con el grupo. En un momento me costó agarrar fuerza, de volumen muscular en los cuádriceps. Pero, ya estoy en la recta final”, le confió el delantero a Mundo D el pasado martes, en la presentación del plantel.

GIROTTI, A GANARSE UN LUGAR EN TALLERES

“En el cuarto y quinto mes parecía que iba a estar para volver, pero tuve un contratiempo en la rodilla, una osteocondritis y una fibrosis que se formó… que la verdad me demoró todo. Fue duro porque ya me estaba entrenando con el grupo. Pero ya está. De a poco vamos volviendo”, explicó Girotti.

Andres Fassi en la presentación de camisetas y reglamento interno en el Hotel Quinto Centenario

“Soy muy fuerte de la cabeza. Siempre me apoyé en mi familia y fui saliendo. El equipo está muy bien, mejorando en todos los partidos. Estamos para pelear cosas grandes. Va a ser difícil para mí encontrar lugar cuando vuelva, pero es mérito del gran plantel que tenemos. Primero tengo que volver y después veré cómo me gano un lugar”, completó.