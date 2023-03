La formación de Talleres para el sábado: un guiño para Diego Valoyes

Andrés Fassi apunta a que Diego Valoyes vuelva a ser el delantero punzante, con proyección de venta al exterior, y se lo mencionó ante todos, en la presentación del plantel de Talleres para el 2023. Este sábado la T es visitante ante Defensa y Justicia, el y colombiano puede estar entre los once.

La derrota con Vélez hace pensar en cambios en la estructura titular de Javier Gandolfi, y uno de los que decayó en el rendimiento es el paraguayo Ramón Sosa, con lo que crecen las chances para que Valoyes arranque desde el principio este sábado a las 19.15 en Varela.

Diego Valoyes, en primera fila para volver a ser titular (Javier Ferreyra / La Voz)

En lo que va del torneo de Liga Profesional la Pantera no fue titular, y su intención es cambiar de aire. Fassi reconoció que es una especie de “deuda” con el jugador, y sabe que más temprano que tarde emigrará, pero destacó que volvió a verlo “feliz” en las prácticas, y que confía en que volverá ser un delantero codiciado.

UN CAMBIO OBLIGADO EN TALLERES

La expulsión de Juan Carlos Portillo frente a Vélez obliga a un cambio en Talleres para este sábado, con la complicación de que un reemplazante natural como el chileno Vicente Fernández se lesionó. Las opciones son Lucas Súarez, a quien le llevó tiempo la recuperación tras la fractura en la costilla, o Julio Buffarini.

Julio Buffarini, opción para cubrir el costado izquierdo en Talleres (Pedro Castillo)

Buffa ya se desempeñó en ese puesto, más allá de que no es su perfil. Vale recordar que Nicolás Pasquini, el ex Lanús que llegó para cubrir ese puesto, todavía no está 10 puntos en lo físico.

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Buffarini o Suárez; Sosa o Valoyes, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos, la probable formación para intentar volver al triunfo ante el Halcón.