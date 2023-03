Talleres: la respuesta de Andrés Fassi ante la reacción en River por sus dichos sobre Demichelis

“Que no salga de acá, de las personas que estamos aquí dentro”, había planteado Andrés Fassi, en la presentación de los objetivos de Talleres para el 2023, sobre una frase en tono de broma a Javier Gandolfi, sobre Martín Demichelis. Pero sí trascendió, cayó mal en River y le salieron al cruce al presidente Albiazul.

Andres Fassi en la presentación de camisetas y reglamento interno en el Hotel Quinto Centenario

Primer fue su par de River, Jorge Brito, quien habló de un chiste de mal gusto. Y hasta el propio Demichelis respondió que le había llamado la atención lo que había dicho Fassi. Ante esto, el presidente de Talleres debió salir a aclarar la situación.

“Ya se lo dije al presidente de River, también le escribí a Demichelis. Alguna vez va a dirigir uno de los equipos donde yo esté. Lo respeto muchísimo, fue una broma interna, un chiste. A Martín lo aprecio un montón”, hizo su descargo Fassi, en ShowSport Radio

LA FRASE DE FASSI QUE NO GUSTÓ EN RIVER

“Me sorprendió porque lo conozco y en dos oportunidades me ofreció ser DT de Talleres. Llenó de mensajes y llamadas a mi representante, e hizo lo mismo conmigo. Como dijo Brito, para ser cordobés es muy mal contador de chistes”, replicó un Martín Demichelis ofuscado.

A Martín Demichelis no le gustó para nada la broma de Andrés Fassi (Fotobaires).

“No son los chistes que me divierten cuando se trata de reírse del otro que no conoce ni tiene confianza. Lo respeto a él mucho como dirigente, pero la verdad que me parece que la frase fue un poco desafortunada. Tal vez lo dijo en un ámbito pequeño y se filtró. A veces pasa”, añadió tras el encuentro con Racing de Nueva Italia por Copa Argentina.

Fassi, en tono de broma, había dicho que Javier Gandolfi eligió quedarse en Talleres, pese que lo buscó River para ser ayudante de campo del nuevo DT Millonario. “Tal vez en algún momento tendrás que buscarlo a Demichelis para que sea tu ayudante de campo”, soltó Fassi.

Y concluyó: “La idea no era hacer una broma con Demichelis, sino agradecer el sentido de pertenencia de Gandolfi. Como dicen ellos, soy muy malo contando chistes, por eso me dedico al fútbol”.