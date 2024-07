El “Negro Onty” de Gran Hermano 2024 insultó a Alfa con un chiste bien cordobés: “Se enojó pa la bos...”

Luego de haber trascendido en las redes sociales por haber tenido que dormir en la calle, el cordobés Hernán “negro onty” Ontivero, recibió cientos de mensajes. Uno de ellos fue de Alfa, quien se burló por su dura situación.

LA DURA SITUACIÓN DEL “NEGRO ONTY” DE GRAN HERMANO 2024

Hernán contó que no consigue trabajo desde que salió del reality y lleva un día a día complicado a nivel económico. Tampoco sabe si estará en la final de este domingo ya que la producción de Telefé no le pagará un hotel para que pueda ir, según sus palabras.

Hernán "Negro Onty" Ontivero rompió el silencio. Foto: @TronkOficial

“Otros la tienen más fácil, yo la tengo re difícil”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Pero en las últimas horas trascendió una respuesta que tuvo contra Walter Santiago, quien estuvo en el programa de Gastón Trezeguet, se picó.

VIDEO: EL CHISTE BIEN CORDOBÉS DEL NEGRO ONTY A ALFA

“Me enviaron un par de mensajes largos de don Alfa, ¿se dan cuenta del viejito?”, contextualizó y consultó a su comunidad el nacido en Río Cuarto. En paralelo, contó que Santiago le dio “con un caño por un video viejo” y luego lo bloqueó.

El exGran Hermano cruzó al Negro Onty por un antiguo chiste.

“Alfa me mandó un mensaje por un video viejo en el que le digo sándwich mordido porque no lo quiere nadie”, contó. Ante este escenario, el hombre de 62 años le respondió que se “busque una butaca en retiro”, según Onty.

Luego de haber recibido la dura frase, el cordobés no perdió la compostura y fue más allá: “Se enojó pa la bos%$. No se le entendió mucho, medio que le temblaron los postizos”. Por último arrojó: ¿Quién lo entiende?, le dicen pistola de agua porque si no gatilla, no moja”.