El ex Instituto que anotó un golazo ante Racing Club y lo festejó como Cristiano Ronaldo

Racing de Avellaneda, que clasificó con goleada a la semifinal de Copa Sudamericana, enfrentó a Patense este lunes por el Torneo de la Liga Profesional y empezó perdiendo, por un golazo del ex Instituto, Guido Mainero en el Cilindro.

Tercer gol del extremo con la camiseta del “Calamar”. En este caso tras recibir un centro-gol de Minerva y hundir la red del chileno Gabriel Arias. Y lo festejó con la 7 en la espalda y un festejo muy a lo Cristiano Ronaldo. Corrían apenas dos minutos de juego.

¡GUIDO MAINERO 7! El delantero de Platense abrió el marcador en el Cilindro y festejó a lo CR7. pic.twitter.com/5IBVF1Ew4A — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2024

Después el dueño de casa lo empataría con otro golazo, de Santiago Sosa, a los 38 de esa primera etapa. En la segunda mitad no se movió el marcador, y el 1 a 1 no le permitió a la Academia arrimarse más a los primeros puestos de la tabla, en la que Vélez es puntero con 33 (juega esta martes en Rosario ante Central) y es escolta Talleres con 30.

RACING VS PLATENSE. Fecha 16 Torneo Liga Profesional. Futbol Argentina. Primera División. 30/9/2024

GUIDO MAINERO Y SU SALIDA DE INSTITUTO

En junio pasado Guido Mainero rescindió contrato con Instituto. Había vuelto a comienzo de temporada como refuerzo, otro hijo dilecto del club de Alta Córdoba, como el caso de Silvio el “Chino” Romero.

Guido Mainero con su nueva camiseta, de Platense. (Platense).

En los seis meses en el club jugó poco, sin posibilidad de ganarse la titularidad. Y emigró a Platense, como primera incoporación para el segundo semestre. “Hoy toca despedirme de vuelta de vos Instituto querido. Muchas veces las cosas no salen como uno quiere, hay decisiones que uno puede compartir o no, pero hay que aceptarlas porque son parte de esta profesión. Me voy con ganas de haber dado más, pero tranquilo porque siempre fui frontal y profesional, como lo merece este club”, publicó en sus redes.