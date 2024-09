Lucas Passerini y la ansiedad de reaparecer en Belgrano; la chicana del Luifa y el mensaje a Catalán

Un gran acierto de Belgrano en tiempos de Luis Fabián Artime como presidente fue contratar “9″ con gol. Así llegó Daniel Passerini para su primera experiencia en Primera del fútbol argentino, fue goleador del equipo y de la Copa de la Liga.

Hasta que la lesión maldita de los futbolistas, la rutura de ligamentos cruzados, lo dejó parado por casi todo el año, justo cuando Belgrano debutaba en Copa Sudamericana, en aquel empate con el Inter de Porto Alegre en el Kempes. De lo que pasó y lo que viene, habló en De la cancha al living, por canal Showsport.

El goleador Lucas Passerini no falla, y puso el 1 a 1 para Belgrano en un partido chivo.

De haber “llorado toda la noche” al saber de la lesión, a lo que extraña los recibimientos y el ambiente en los partidos de Belgrano, “porque no lo viví en otros equipos”; a contar las horas para el regreso. Sobre todo por el cariño de los hinchas: “Hola Intendente, te extrañamos, Cuando volvés”, recapituló Passerini.

LA CHICANA CON EL PRESIDENTE DE BELGRANO

Lucas Passerini, así como vino a reemplazar a Pablo Vegetti, goleador del ascenso, ahora alienta a Franco Jara, quien tomó la posta, es el artillero de Belgrano y uno de los principales del torneo. En un club presidido por Luis Fabián Artime, goledor histórico en Alberdi.

Lucas Passerini y Ulises Sánchez en la presentación del acuerdo de Umbro con Belgrano. El presidente Luis Fabián Artime, al medio. (Prensa Belgrano)

“Cada vez que me ve me chicanea, me dice ‘te faltan un par de goles largos para pasarme como goleador ja ja. Tenemos buena relación con Luifa, sabemos de su temperamento y lo que siente por el club que ahora le toca presidir”, lanzó Passerini.

EL MENSAJE DEL GOLEADOR DE BELGRANO A UN JUGADOR DE TALLERES

“Cuando me lesioné recibí muchos mensajes, compañeros que tuve en otros clubes, y colegas quen no conozco o no había tenido contactos. Y eso me soprendió. Ahora el tocó a (Matías) Catalán, tengo amigos en comun y le transmití el deseo de mucha fuerza y paciencia”, expresó Passerini en relación al defensor de Talleres.

Matías Catalán se fue lesionado en la doble salvada milagrosa de Guido Herrera ante Solari y, luego, de Gastón Benavídez sobre el tiro de Roger Martínez. (Foto: TV)

“A Mati lo conozco de México (jugó en el Cruz Azul) cuando estaba en el Pachuca y San Luis. En esto queda un poco de lado la rivalidad entre Belgrano y Talleres y ojalá pueda volver pronto a las canchas”, finalizó el delantero Celeste.