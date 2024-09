Juan Cruz Real y el Belgrano recuperado: triunfo ante un “grandísimo entrenador”, y Talleres

Dos victorias consecutivas, en Tucumán ante un Atlético que estaba cerca de la punta, y ahora frente a Boca, reposicionaron a Juan Cruz Real como técnico de Belgrano tras atravesar una tormenta.

Y se va reconciliando con el público de Belgrano. “La gente armó una tremenda fiesta y les agradezco. Nosotros tenemos que seguir con los pies en la tierra. El hincha que festeje... les agradezco el apoyo que nos dieron”, resaltó Real.

“Esto del fútbol es muy dinámico. Más allá de lo que se pueda decir, nosotros veníamos teniendo el 51 por ciento de los puntos. Y llegamos a una instancia de Copa que el club nunca había llegado. Eso nos distrajo un poco en la Liga. Tuvimos un bache. Pero no creo que la directiva tuviera dudas”, puntualizó.

Belgrano recibió a Boca por la Liga Profesional en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

“Es lo que se habla externamente. Nosotros trabajamos día a día. Le agradezco a mi cuerpo técnico. Siempre hemos trabajado con mucha dedicación. Hoy era un partido muy importante que se ganó. Yo tengo un foco y un compromiso muy grande con el proyecto”, añadió Real.

Y completó: “Hoy repetimos el equipo. Estoy conforme con todos los chicos. También los que entraron. Todos vienen entrenando muy bien. Empezamos a levantar y todos están convencidos. Los chicos lo vienen haciendo bien”.

LA VICTORIA DE BELGRANO TERMINÓ EL CICLO DEL DT DE BOCA

Apenas Franco Jara anotó la apertura del marcador para Belgrano en el duelo contra Boca, al capitalizar un rebote en el penal que ejecutó; Juan Román Riquelme bajó del palco a zona de vestuarios. Y tras el partido, con derrota 2-0, habló en el plantel. Acto seguido, Diego Martínez confirmó que renunció como técnico de Boca.

“Enfrentamos a un grandisimo rival y un grandisimo entrenador. Eso resalta más el trabajo de nuestros jugadores. Por el convencimiento que vienen mostrando. Creo que están muy convencidos en una idea. Eso me da orgullo”, certificó Juan Cruz Real.

QUÉ DIJO EL DT DE BELGRANO DE TALLERES

“El de Talleres es un partido importante como todo clásico. Nos prepararemos como lo hemos hecho siempre que estamos acá. Siento que arrancamos con un porcentaje de puntos muy alto”, avisó Real de cara al clásico del domingo 6 de octubre en el Kempes.

También se refirió al rumor que lo vinculaba con Nacional de Colombia como técnico para el 2025. “Yo tengo un recorrido en Colombia y es normal el rumor. Nadie me llamó ni me ofreció nada. Tampoco lo haría. Sería una falta de respeto. No hablo con equipos mientras estoy con contrato. Estoy muy comprometido con Belgrano”, aseguró.