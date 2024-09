Mariano Levisman: “Se ve un Talleres con carácter que pudo revelarse contra la adversidad”

Con apenas 28 años, más allá de la experiencia y el roce que adquirió desde muy joven, Mariano Levisman hizo su presentación en sociedad en Talleres dirigiendo como interino tras la salida de Walter Ribonetto y antes del segundo desembarco de Alexander Medina. Y le ganó a Estudiantes, para después retomar su lugar al frente de la Reserva.

“Se dio todo en un contexto ideal ese partido con Estudiantes. En Córdoba, con amigos, familiares. Podría haber sido de visitante, sin los afectos. Lo tomamos con naturalidad. Hicimos lo que veníamos haciendo con la Reserva”, repasó Levisman en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Talleres recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

“Los jugadores confiaron y creyeron en nosotros, que estábamos preparados. La gente alentó en todo momento al equipo, más allá de que había impaciencia. Y es para agradecer. Sentir el apoyo como lo sentimos, fue determinante”, resaltó.

“Tuvimos esa semana en Primera, vivimos una muy linda experiencia. Poder coronar con un triunfo ante el último campeón, fue muy importante. Nos demostramos la capacidad a nosotros mismos. Al lunes siguiente fue volver a la Reserva, agradecerle a los jugadores por la oportunidad, y preparar el clásico con Belgrano, que fue con victorias después de siete años de no ganar en esa cancha”, recapituló.

EL TALLERES DEL CACIQUE MEDINA

“El trabajo de Tino Ribonetto fue muy bueno. Todavía no hemos podido ver los cambios que pretende Alexander (Medina), porque en dos de los partidos terminó con 10 jugadores. Sí se ve un Talleres con carácter, que se pudo revelar contra la adversidad. Y buscará darle más orden defensivo”, observó Mariano Levisman.

Mariano Levisman ya trabaja con los pibes de la reserva. Vuelve a Talleres, luego de que Alexander Medina lo sumara a su cuerpo técnico en Granada. Releva Adrián Dezotti, tras la eliminación del equipo de la Copa Proyección. (Prensa Talleres)

“Con Alexander hemos tenido un recorrido de crecimiento y aprendizaje muy importante. Crecí y aprendí muchas cosas gracias a él. Su método me identifica”, elogió al Cacique. Y también destacó a Talleres como estructura y por infraestructura.

Mariano Levisman, joven entrenador cordobés que estuvo en Barrio Parque y asumió junto al "Cacique" Medina en Granada de España. (Instagram Mariano Levisman).

“Yo hoy posiciono a Talleres a escala europea en cuanto a infraestructura y organización. El predio, hay muchos equipos de Liga Española que no lo tienen. El desarrollo del club es motivo de orgullo para el hincha y la ciudad”, enfatizó.

DE LIGA CORDOBESA AL BERNABEU CONTRA EL REAL MADRID

Levisman recordó cuando en 2023 colaboró para salvar del descenso a Barrio Parque en la Liga Cordobesa de Fútbol. Para acto seguido viajar a España a sumarse al proyecto de Alexander Medina en el Granada. “Un sábado estábamos en la cancha de Racing de Nueva Italia y al sábado siguiente dirigimos en el Bernabeu contra Real Madrid”, evocó.

Mariano Levisman, joven DT cordobés que estuvo ayudando en Barrio Parque y ahora se sumó al Granada de España. (Collage).

Y como reflexión final, subrayó: “Yo tengo la intención en un mediano-largo plazo ser DT de Primera División. Es mi objetivo profesional. Esto me apasiona. Me levanto y me acuesto pensando en fútbol. Me desvivo para ser el mejor entrenador posible. Hoy estoy muy cómodo con mi lugar en Talleres”.