Se viene otro Talleres ante River y el Tino Ribonetto recordó el duelo por Libertadores... y Rusia

A la espera de reinsertarse en el fútbol argentino, o en el exterior porque hay sondeos de clubes de otros países, Walter Ribonetto habló del River-Talleres de este domingo en el Monumental por el Torneo de la Liga, después de lo que fue el enfrentamiento por Copa Libertadores, con él como técnico.

“La serie fue pareja, nos ganaron por detalles. Cuando llegó (Marcelo) Gallardo sabíamos que iba a ser otro equipo”, enfatizó el “Tino” en TNT Sports, en referencia a los octavos de final de Libertadores ante el Millo, que se quedó con los dos partidos.

"CUANDO LLEGÓ GALLARDO, SABÍAMOS QUE IBA A SER OTRO EQUIPO"



Walter Ribonetto pasó por #TNTFútbol y contó como se vivió la serie de Copa Libertadores frente al River del Muñeco. pic.twitter.com/SvL4AmhqDx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2024

“Nos tocó agarrar Talleres y jugar una Copa Libertadores... Me fui bien del club, estuvimos primeros en la Liga. Competimos de igual a igual en todos los torneos que nos tocó jugar”, destacó el DT, que se fue con un alto porcentaje de efectividad, después de la derrota con San Lorenzo.

"SOSA ESTABA CONVENCIDO QUE IBA A JUGAR EN LA PREMIER"



La anécdota de Walter Ribonetto con Ramón Sosa, ex jugador de Talleres y actual Nottingham Forest#TNTFútbol pic.twitter.com/BY0OsehGcr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2024

QUÉ DIJO DE LA PRETEMPORADA EN RUSIA

En el receso del torneo local por Copa América, con Talleres en la cima de la tabla, y se realizó un histórica gira por Rusia, con una pretemporada en San Petesburgo que resultó incómoda. “Fue concensuada. Y era una experiencia muy buena, por el país y el torneo. Pero difícil porque después nos costó el arranque”, indicó Ribonetto.

Walter Ribonetto habló sobre la pretemporada de Talleres en Rusia y dijo que no volvería a repetir la experiencia#TNTFútbol pic.twitter.com/Xc7xwVIDay — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 27, 2024

“Hasta el segundo tiempo con Defensa en el Kempes no éramos el mismo equipo del semestre anterior. Hoy no lo volvería a hacer. Muchas horas de diferencia, jugagamos tres partidos de 90 minutos... No tendríamos que haber ido”, argumentó.