De jugar poco en Instituto a ser semifinalista de la Copa Libertadores

En agosto pasado Rodrigo Pérez Casada se desvinculó de Instituto, donde no alcanzó a mostrarse, y volvió a su Uruguay natal para incorporarse a Peñarol de Montevideo, club del que es hincha. Y donde vive un sueño, por la clasificación a seminales de la Copa Libertadores.

Rodrigo Pérez Casada, volante de Instituto. (IACC).

Dejaron en el camino nada menos que al Flamengo, por la victoria 1 a 0 en Río de Janeiro y el empate en cero en Montevideo, y en la próxima instancia enfrentarán al Botafogo. Con River como posible rival para la gran final.

“Es difícil explicar lo que siento en estos días. Es mucha emoción. Después de un año que no fue fácil. Todo lo que viví en Córdoba fue hermoso. Pero no fue como yo pensaba. Y hoy el fútbol me da esto, es un regalo”, afirmó Pérez Casada en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Rodrigo Pérez Casada, jugador de Instituto que es pretendido por Gimnasia. (Prensa IACC).

“Yo era fanático fanático de Peñarol. De chico iba a todos lados, y cuando uno empieza a jugar pierde algo de ese hincha. Hoy me toca vivirla de adentro. Siento que es todo un sueño”, se emocionó el volante.

“Nos tenemos mucha fe en la Copa Libertadores. El grupo va por todo. Eliminamos a Flamengo con un presupuesto 10 veces mayor al nuestro Esto es fútbol. Somos un grupo de hinchas de Peñarol que juegan y dejan la vida”, añadió sobre el club montevideano, en el que también juega Leonardo Sequeira, ex delantero de Belgrano.

EL PASO POR INSTITUTO Y LA FE EN LA GLORIA

“Me tocó jugar poco en Instituto pero me quedé contento de que lo hice bien. Se ve reflejado en los hinchas, que me lo hacen saber. Yo me quedo con el cariño que me dieron mis compañeros. Me hice amigos en Córdoba. Eso no tiene precio”, repasó Pérez Casada.

El mediocampista Rodrigo Pérez Casada rescindió el vínculo con Instituto y su préstamo con Defensor Sporting. (Prensa Instituto)

Y enfatizó: “En Instituto me encontré con un club ordenado, con un proyecto serio, que está bueno. Este año Instituto va a entrar una Copa,, no tengo ninguna duda. Yo quería tener más minutos, sentirme más importante, por eso quise salir”.

“Me quedó la espina de sentirme más importante adentro de la cancha. Me quedo tranquilo que lo que me tocó jugar lo hice bien. No es fácil entrar del banco. Ojalá se de la vuelta en algún momento. Si es a la Gloria y jugando copas, mucho mejor”, finalizó el volante uruguayo.