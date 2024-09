En Instituto, Fernando Alarcón fue duro: “Pasé un fin de semana de m...”

La bronca por la derrota por la mínima diferencia contra Barracas Central en la fecha 15 todavía dura por Alta Córdoba. El martes por la mañana, en La Agustina, Instituto hizo el entrenamiento semanal abierto a la prensa y uno de los que habló fue Fernando Alarcón. El Palomo fue muy autocrítico.

El capitán albirrojo, junto a Nicolás Dubersarsky, serán los que se pierdan el partido del viernes a las 21, cuando la Gloria visite a Independiente Rivadavia por haber llegado a las cinco amarillas. Luego del entrenamiento, Alarcón no se guardó nada en diálogo con el periodista del programa Por la Gloria, de radio Gol and Pop.

Fernando Alarcón, en la práctica de Instituto. Volvería el domingo. (IACC).

“Una vez que no nos toca conseguir la victoria y siento que nos falta algo más es darle las gracias y pedirles perdón a los hinchas. Gracias es porque sabemos el esfuerzo que hace la gente, sabemos lo que es ir a la cancha hoy, el pagar la cuota, todo eso nosotros lo sabemos. Y pedirles perdón porque no pudimos conseguir la victoria pero no es personalmente, es en el nombre del grupo. Nos duele a todos”, asumió con autocrítica el defensor.

Fernando Alarcón, capitán y símbolo de Instituto. (Prensa IACC).

Enseguida, agregó, sin pelos en la lengua: “Vino mi familia el fin de semana y la realidad es que pasé un fin de semana de mierda como lo habrán pasado los hinchas de Instituto. Es así. Cuando no te toca ganar influye, quieras o no”.

Instituto recibió a Barracas Central por la Liga Profesional en el Monumental de Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

Y remató: “A nosotros nos duele más. Creeme que la pasé para la mierda y ahora recién estoy tratando de sacar adelante esto, haciendo autocrítica de qué hice bien pero convencido de que esto se saca adelante con laburo. No hay otra”.

¿Quién reemplazará a Alarcón y a Dubersarsky en Instituto?

Además del capitán albirrojo, quien habló ante los medios ya pensando en Independiente Rivadavia, el rival que viene fue Diego Dabove. El entrenador fue consultado directamente por los dos jugadores que se perderán el partido ante la Lepra mendocina que serán Alarcón y Nicolás Dubersarsky, quienes llegaron a la quinta amonestación.

En las declaraciones, el DT no lo confirmó pero los candidatos a reemplazar al defensor y al volante son Miguel Brizuela y Stéfano Moreyra, respectivamente.

Así, la formación que saldría ante los mendocinos sería con Roffo; Ceratto, Requena, Brizuela y Lucas Rodríguez; Moreyra y Lodico; Gregorio Rodríguez, Puebla y Acevedo; Suárez.