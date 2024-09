Belgrano: el Luifa Artime y su opinión de las SAD, y el consejo que le dio a Riquelme

Semana de emociones fuerte para Belgrano, por el segundo aniversario del histórico ascenso a Primera, por la inaguración de la ampliación de la Tribuna Cuellar en el Gigante de Alberdi, y por recibir al golpeado Boca este sábado a las 20 ante casi 40 mil personas, por Liga Profesional. Antesala del clásico con Talleres.

De todos esto habló Luis Fabián Artime, presidente del club de Alberdi, en una nota en Olé en la que también se pronunció en el tema que divide aguas en el fútbol argentino: las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Belgrano inauguró la ampliación de la tribuna Cuellar. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Hoy tenemos más de 60.000 socios que están pagando la cuota al día. Para una cancha de 38.000. No creo que otro club de Argentina deje socios afuera, debemos ser nosotros River y Boca”, destacó el Luifa.

Al ser consultado sobre las sociedades anónimas en los clubes del fútbol argentino, su respuesta fue categórica: “La marca Belgrano se ha impuesto. Y es con el sacrificio y con el socio como estandarte. ¿SAD? Acá tenés que hacer las cosas bien. Los ejemplos que tuvimos de SAD fueron muy malos, muy malos en serio”.

Y añadió: “Qué me hablan de falta de jerarquía por tener más equipos en Primera! Eso no tiene nada que ver, y le da la posibilidad al que no es de Buenos Aires de competir con más paridad”, apuntó.

EL CONSEJO DEL PRESIDENTE DE BELGRANO A JUAN ROMÁN RIQUELME

Belgrano completó la tribuna Cuellar alta y baja, al adquirir las casas aledañas al estadio. Luis Artime explicó cómo, y le pasó la fórmula a Juan Román Riquelme, su par en Boca: “Fue una novela como la de Boca con los palcos, así como los de enfrente de la Bombonera decían que ‘Román nunca vino’, bueno. Nosotros fuimos. Tocamos timbre y nos fue bien”.

Luis Fabián Artime y el intendente Daniel Passerini, en noche de inauguración en Belgrano.

“Fueron más de 35 años en los que no podíamos comprar esas casas. Tuvimos que ir a hablar, convencerla. Desde que llegué en el año ‘92 eran las famosas casas que no las vendía nadie”, culminó el Luifa.