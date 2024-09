Una Casa Gigante: la historia de doña Rosa, la vecina de Belgrano y el “me convirtieron en mito”

El próximo jueves 26 de setiembre Belgrano escribirá otra página en su historia gigante, con la inauguración del tramo que faltaba de la tribuna Cuellar, alta y baja. Y que será habilitada para el partido con Boca, el sábado 28, a las 20 y por la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional.

Doña Rosa, como se hizo conocer la dueña de una de las propiedades que debieron ser adquiridas por el club para la ampliación, narró su historia en un emotivo video que fue publicado este viernes en los canales oficiales de Belgrano.

“Me dicen doña Rosa, así me pusieron los hinchas, y así quedó. Viví toda la vida acá, en el barrio Alberdi, al lado de la cancha de Belgrano. Y me convirtieron en un mito”, relató en el audiovisual, que anticipa la gran inauguración.

Belgrano recibe a Independiente en el Gigante de Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

“¿Cómo es vivir al lado del Gigante? Imaginate,. Cuando hay patido, tiemblan hasta las paredes”, describió. “Son muchos años viviendo en esta casa, y si algo tengo que admitir, viviendo al lado de esta hinchada nunca me sentí sola”.

La extensión de la tribuna Cuellar Baja ya está lista en el estadio de Belgrano. (Prensa Belgrano)

COMÓ TOMÓ LA DECISIÓN LA VECINA DE BELGRANO

“Siempre estuve para darle una mano a Belgrano. Era difícil vender, este es mi hogar, mi identidad, acá vivieron mis viejos. Pero una tarde vino el Luifa, me vio a los ojos y me dijo ‘Rosa tenés que acompañarnos’. Y le dije que sí, porque Belgrano está Primero”, testimonió al dejar su hogar, al Gigante.

“En el fondo, esta casa siempre fue como una parte más de la tribuna. Ahora se que entrego mi casa, para otra sea más gigante”, concluyó.