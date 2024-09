Pasó por Belgrano y lo enfrentará con Atlético Tucumán: “Siempre dije que no quería...”

Su paso por Belgrano fue fugaz, saliendo de la cuarentena y cuando Ricardo Caruso Lombardi lo trajo como refuerzo, pensando en un delantero con gol. A Marcelo Estigarribia se le cruzó por delante un Pablo Vegetti voraz, que se no soltó la titularidad a fuerza de efectividad. Este domingo enfrentará al Pirata, como jugador del Atlético Tucumán, escolta del Torneo de la Liga Profesional.

Estigarribia, autor del gol de Atlético Tucumán ante Platense. (Prensa Atlético Tucumán).

“Siempre dije que no quería irme de Belgrano sin haber demostrado un poco más. Pablo (Vegetti) terminó siendo el goleador y no tuve muchas chances de jugar. Tal vez tendría que haber esperado un poco más”, admitió Estigarribia en Radio Sucesos.

“No sigo tanto la campaña de Belgrano, de los que fueron compañeros míos ya casi no queda ninguno. Por ahí agarro un partido por la tele y lo veo. Hubo algunas llamadas cuando me fui, pero no se dio la posibilidad de volver”, añadió el delantero.

De arriba. Marcelo Estigarribia puso en ventaja al Celeste. (Fotobaires)

Sobre el rival que encontrará el Pirata este domingo a las 19.30 en Tucumán, anticipó: “Estamos bien, más allá del resultado con River (derrota 4-1), el equipo demostró que tiene con qué pelear arriba en la tabla, ganamos seis de los ultimos ocho partidos, y vamos con tranquilidad”.

Marcelo Estigarribia (9) hizo dupla con el goleador Vegetti, y prefirió no ahondar en el tema Nahuel Luján, separado del plantel\u002E

Cuenta con la ventaja de conocer al DT Facundo Sava, su técnico en Patronato cuando fue campeón de Copa Argentina en la final frente a Talleres. “Veníamos de otro tipo de juego con la dupla (Orsi-Gómez), y al principio lo sufrimos, con resulados adversos como cuando fuimos a jugar con Talleres en Córdoba”, recordó.

