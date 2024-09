“Tengo una historia fuerte con Talleres”: qué dijo Ricardo Gareca de un regreso a futuro

Con Ricardo Gareca como DT Talleres ascendió a Primera en aquella épica final contra Belgrano, y consiguió la Copa Conmebol, único logro internacional para el club de barrio Jardín y el fútbol de Córdoba. Allí nació el amor Albiazul por el Tigre. ¿Será posible un reencuentro?

Al frente de la Selección de Chile, Gareca habló con La Mesa del Fútbol por Radio Pulxo, y no le cerró la puerta a una posibilidad a futuro. “Cuando termine mi ciclo en Chile, no significará que sólo me dedique a las selecciones. Tengo una historia fuerte en Talleres, si en algún momento se da la posibilidad de volver, lo pensaría sin problemas”.

ARCHIVO - El técnico de Chile Ricardo Gareca durante el partido amistoso contra Francia, el 26 de marzo de 2024, en Marsella, Francia. (AP Foto/Daniel Cole)

“Todos tenemos expectativas con que Talleres pueda ganar un campeonato, porque pelea arriba año tras año y ha llegado a finales. Por ahí es difícil que pueda retener a sus figuras”, añadió el entrenador.

Ricardo Gareca, el entrenador argentino que podría ser el nuevo DT de Chile. (AP / Archivo)

Sobre su presente, con hasta aquí magros resultados en Eliminatorias y en la reciente Copa América, el exdelantero señaló: “En lo personal estoy bien, Chile es un gran país. Deportivamente no se están dando los resultados. En ese aspecto, lógicamente, no la estoy pasando bien”.

El técnico de Chile Ricardo Gareca durante una rueda de prensa, el jueves 20 de junio de 2024, en Arlington, Texas. Chile enfrentará a Perú en la Copa América el viernes. (AP Foto/Julio Cortez)

GARECA Y EL RECLAMO DE FASSI A LA AFA

En medio de la tormenta por el vendabal de declaraciones de Andrés Fassi, presidente de Talleres, contra Claudio Tapia y las estructuras de AFA y el manejo del fútbol argentino, el “Tigre” Gareca también dio su opinión.

“Fassi me parece que ha hecho las cosas muy bien. No tuve la posibilidad de ir al predio, pero Talleres está muy bien y tiene que haber un mérito de Fassi y de todo su equipo”, ponderó el “Tigre”.

Javier Milei recibió en Casa Rosada a Andrés Fassi, presidente de Talleres.

De todos modos, advirtió: “Creo que hay que tener cuidado con el temperamento y los reclamos. Es bueno tener presencia y autoridad para reclamar lo que uno ve justo, pero a veces este reclamo tiene un límite”.

ARCHIVO - El técnico Ricardo Gareca dirige un partido de Perú contra Paraguay por las eliminatorias del Mundial 2022, el 29 de marzo de 2022, en Lima. Gareca se perfila para dirigir a la selección de Chile. (AP Foto/Martín Mejía)

LOS JUGADORES DE TALLERES EN CHILE

“A Matías Catalán lo hemos pensado como central, pese a que se ha movido por varios puestos de la defensa. Y está en un muy bien nivel. (Bruno) Barticciotto nos despertó cosas muy buenas. Él fue encontrando sus posibilidades en Talleres, una lástima que se lesionara”, detalló Gareca sobre los jugadores del plantel Albiazul. Y agregó que siguen observando a Ulises Ortetegoza.

Lautaro Martínez y Catalán pelean por la pelota. / Gentileza: Marcelo Carroll.

“Yo no fui con la idea de hacer un cambio generacional en la Selección de Chile. Voy convocando en base a lo que veo. La única intención que tengo es clasificar al próximo Mundial”, completó el entrenador.