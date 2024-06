Guido Mainero, dolido con Instituto por “un destrato”: “Nadie me avisó que me iba”

Ya presentado como refuerzo de Platense para el segundo semestre, Guido Mainero (29 años) habló de su salida de Instituto, donde había regresado al comienzo de la temporada con la ilusión de un jugador-hincha, y donde ya no era prioridad para el DT Diego Dabove.

Guido Mainero en el amistoso ante Argentinos. (IACC).

“Unos días antes del partido con Newell’s me enteré que no me citaban. Tuve una charla y me dijeron que simplemente era una decisión futbolística, pero no había nada más. Ahí salieron a decir que yo me iba, pero a mí nadie me había dicho nada”, expresó Mainero en Radio Sucesos.

“Pensé que iba a haber una charla en las vacaciones, pero yo no recibí ningún llamado, ni nada. Y me entero, el domingo previo a comenzar la pretemporada, mediante mi representante, que me habían mandado la rescisión de contrato”, añadió el volante.

Entrenamiento de Instituto en predio La Agustina. Foto: Christian Luna

Y puntualizó: “Eso fue lo que al día siguiente planteé ante el técnico y al manager, teniendo que ir a buscarlos yo. Ni (Diego) Dabove, ni (Federico) Bessone se me acercaron nunca para hablar conmigo. Siento que hubo un destrato para conmigo”.

LA RELACIÓN CON EL PRESIDENTE DE INSTITUTO

“Les pedí comunicación y sinceridad, para saber qué iba a ser de mi futuro. Y el único que fue directo conmigo fue Juan (Cavagliatto), que fue muy claro y me comentó cuál era la situación. Con él, siempre tuve una gran relación. Uno hace autocrítica, desde lo futbolístico, pero después puede no compartir las formas. Sentí que no tuve la banca que tenía que tener”, subrayó Mainero.

Entrenamiento de Instituto en predio La Agustina.

“Me quede con ganas de mucho más en Instituto. Le dije a las personas indicadas lo que pensaba sobre lo futbolístico. “No me arrepiento de la decisión que tome porque disfruté al club en Primera”, completó.