Cristian “el Cuti” Romero criticó otra vez con dureza a la dirigencia de Belgrano por la forma en que se fue del club rumbo al fútbol europeo. El defensor del Tottenham y la Selección Argentina contó detalles de la negociación con la dirigencia de Alberdi y hasta indicó que esa situación casi lo aleja del fútbol para siempre.

//Mirá también: Cristian Romero al Tottenham: se convirtió en el defensor argentino más caro de la historia

“Que a los 17 años los dirigentes del club que me tiren tanta mierda ha sido fuerte. Que a mis 17 me hayan dicho tantas cosas el Director Deportivo del momento”, indicó el defensor a ESPN F90.

Pero eso no fue todo ya que reconoció que “cuando vino el Genoa me dice ‘a los tres meses vas a volver pidiendo trabajo acá'. Hoy disfruto donde estoy y pienso donde estoy”.

“Sí, hablo de Belgrano”, respondió ante la sorpresa de los periodistas que no entendían en qué club le había ocurrido eso. “Agradezco que me haya pasado eso para darme fuerza de la cabeza”, profundizo.

Finalmente terminó explicando cómo se dio la situación y en qué momento. “Fue todo muy raro, yo no jugaba y me quería ir. Nunca entendí el por qué, hasta el día de hoy me lo pregunto. Le deseo lo mejor a Belgrano porque soy hincha”, contó el Cuti que jugó tres años en la Primera del “Celeste” y desde hace cuatro temporadas está en Europa.

//Mirá también: Argentina campeón: el elogio de Scaloni al cordobés Cristian Romero

“Cuando estaba en el Genoa decía me voy a preparar pensando en la Selección. Hay una linda competencia y voy a tratar de cuidar el puesto. En el partido me siento respaldado por los compañeros y por la confianza que tengo hoy trato de hacer todo de la mejor manera”.

Cuti Romero, el Tottenham, Atalanta y la Selección Argentina

Por otra parte, Cristian “Cuti” Romero también habló de su presente con un alto nivel futbolístico tanto en el Tottenham de la Premier League como en la Selección Argentina, con la que salió campeón de la Copa América.

“Creo que mi año en Atalanta me hizo crecer. Haber tenido un técnico como Gian Piero Gasperini me ha hecho crecer muchísimo y me hizo llegar a la Selección en el mejor momento de mi carrera”, explicó el Cuti.

Y remarcó: “El último año en Belgrano fue bastante duro para mí. Me hizo bien a la cabeza y me sirvió para salir adelante. El fútbol, italiano me hizo crecer de una forma increíble. Es lindo estar en este momento en la Selección”.

//Mirá también: Juan Carlos Olave y debut del Cuti Romero en la Selección: “No creo que haya demostrado todo su repertorio”

A su vez, habló de la gran dupla central que armaron con Nicolás Otamendi, en la “Scaloneta”. “Partido tras partido nos vamos conociendo mucho más con Otamendi y también me siento cómodo. También teniéndolo al “Dibu” (Martínez) atrás, a Lea (Paredes) adelante”, explicó.

Por último habló de los momentos en que pone la cabeza en frío y analiza su presente. “Son cosas que cuando me encierro solo en casa pienso en todo lo que he logrado y hasta a mí mismo se me cae una lágrima. Que se me esté dando todo esto es algo que jamás hubiera pensado”, agregó.

“Gracias a la persona que tengo al lado, a mi representante que siempre me ayudó me ha dado la fuerza para seguir. Para mi es lo más lindo lo que estoy viviendo y trato de dar lo mejor día a día”, concluyó.