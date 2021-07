Tras la consagración en la Copa América, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a aparecer en televisión y llenó de elogios al defensor cordobés Cristian Romero. El Cuti fue uno de los puntos altos del equipo nacional durante el torneo.

“Cristian Romero es un jugador que no tiene techo, porque me dijo de una manera muy especial que quería jugar la final, ya que era consciente de lo que debíamos afrontar”, señaló Scaloni en diálogo con Espn. En este sentido, el director técnico se refirió a la participación de Romero en la final de la Copa pese a su lesión: “Uno ve en los ojos del jugador; me dijo que quería estar y le creí”.

“Es un jugador que tiene un nivel muy alto. Jugó la final en unas condiciones difíciles... Venía sin entrenar”, remarcó el DT. Más adelante, Scaloni reveló que fue su par Hugo Tocalli, ex entrenador de selecciones juveniles, quien le mostró al defensor surgido inicialmente de San Lorenzo de barrio Las Flores.

“Hugo Tocalli me dijo hace cuatro o cinco años: `hay un 2 en Belgrano de Córdoba, acuérdese de ese nombre’”, confesó Scaloni. “Pegó un cambio incluso mejor (que en su época en Belgrano). Fue a Italia que le hizo bien”, consideró.