“No me lesiono casi nunca, tenía una bronca terrible. Cuando pasamos a la final dije que no me la perdía ni loco”. Con la firma de Cristian Romero, el marcador central que debutó a lo grande en la Selección argentina y pese a la lesión en la rodilla jugó ante Brasil en el Maracaná, en la consagración Albiceleste en la Copa América.

“Hablé con los médicos y por suerte pude llegar, pude jugar y aportarle al equipo”, añadió el Cuti, quien desde su aparición en Belgrano acrecentó su crecimiento a nivel internacional. Pese a la dolencia en la rodilla, que lo obligó a pedir el cambio ante Uruguay en la primera fase, se la jugó para llegar en condiciones a la final.

Se lo pidió a Lionel Scaloni y reapareció en la zaga. No estaba 10 puntos desde lo físico y lo mismo cumplió con creces ante una delantera temible como la brasileña. A los 35 del segundo tiempo fue reemplazado por Germán Pezzella, por estar al límite. Y tuvo premio. Es campeón.

Players of Argentina celebrate beating Brazil 1-0 in the Copa America final soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Saturday, July 10, 2021. AP

“Desde el primer día que llegué a la Selección hicieron que me adapte de la mejor manera. Le agradezco a Leo (Messi), al Kun (Agüero), a Fideo (Di María) y a toda esa camada que nos recibió tan bien”, afirmó el Cuti en los festejos.