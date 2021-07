Cristian “Cuti” Romero fue una de las grandes apariciones en la Selección Argentina que se consagró campeona de la Copa América, en Brasil, el sábado pasado. El domingo arribó a su Córdoba natal preparado para descansar y tratar de recuperarse de la dolencia en la rodilla que lo tuvo a maltraer durante la Copa y este lunes habló con diferentes medios.

El cordobés fue protagonista del logro conseguido por la albiceleste después de 28 años de sequía ya que jugó la final ante el combinado local en el Maracaná.

“Para mi es lo más lindo que me pasó. Este año fue increíble, no paran de llegar noticias buenas, mi hijo que viene en camino... Muy feliz con la familia”, aseguró el Cuti, luego de arribar a Córdoba.

Y enfatizó: “Tratando de disfrutar de estas vacaciones y ponerme bien de la rodilla para volver al club de la mejor manera. Estoy muy contento, muy feliz por ganar algo con la selección”.

Lógicamente que Cristian Romero no se olvidó del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. “Contento por lo logrado con la selección tras 28 años, más que todo contento con esta generación de Leo (Messi), del Kun (Sergio Agüero), de Gota (Nicolás Otamendi), de Di María que hace tantos que estaban cerca y no podían conseguirlo y que lo consigan ahora es muy lindo”, enfatizó el “Cuti”.

“Por momentos pensé que me perdía la final. No podía perderme este tipo de partidos, más este partido tan importante, traté de llegar de la mejor manera. Me trataron muy bien los fisioterapeutas y los médicos, pude llegar y conseguimos un título que es muy importante para nuestro país”, confesó el defensor, ex-Belgrano.

Se refirió a la charla con el entrenador Lionel Scaloni antes del partido decisivo en el Maracaná. “Tengo una buena relación con Leo, me esperó y pude llegar con lo justo, me infiltré, pero es lo de menos, lo importante es que se ganó, y lo que nos dijimos era obvio que iba a pasar”.

Por último reconoció que la camiseta que utilizó en la final de la Copa América ante Brasil se la regalará a su familia. “Esta camiseta vale la vida”, resaltó.