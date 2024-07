El conmovedor mensaje de Euge Quevedo por la desaparición de Loan: “Un bebé pidiendo por su mamá”

A poco más de un mes de la desaparición de Loan Peña en la provincia de Corrientes, Euge Quevedo hizo un conmovedor mensaje para que el pequeño de 5 años aparezca. En sus redes sociales, exclamó por un bebé que “está pidiendo por su mamá”.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE EUGE QUEVEDO POR LOAN

Euge Quevedo tiene una recurrente actividad en diferentes plataformas y por lo general muestra sus bailes y vida cotidiana con hijas. Pero este lunes, se tomó un momento para pedir “Justicia por Loan”.

Euge Quevedo pidió por la aparición de Loan Peña.

“Que aparezca Loan!!! Los días pasan y lo único que se me viene a la mente es un bebé pidiendo por su mamá, por su casita, su trapito de apego (como decía la mamá en una nota) no me cabe en el alma tanto dolor”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

El conmovedor mensaje de Euge Quevedo por la desaparición de Loan Peña. Foto: @soyeugequevedook

En paralelo, Euge Quevedo seleccionó una de las fotos que la familia Peña brindó a las autoridades para identificar a Loan. “Tantas hipótesis, tanta gente opinando, hablando por la tele y hay un bebé y una familia sufriendo. Loan, dolés muchísimo”, concluyó.

Por su parte, usuarios y usuarias dejaron cientos de comentarios con diferentes posturas. Pero la mayoría coincidieron en el pedido por Loan Peña a 39 días de su desaparición.