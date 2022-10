De Loredo, contra el Gobierno Nacional: “Los indios toman el sur y el Presidente se junta con los mapuches”

En medio de las pugnas internas en los diferentes partidos políticos de cara a las Elecciones 2023, el diputado nacional por Córdoba Rodrigo de Loredo reapareció públicamente y criticó a los actuales gobiernos. El referente de Juntos por el Cambio apuntó contra las administraciones locales de Llaryora y Schiaretti y la nacional de Alberto Fernández.

“Tenemos un país que está en un marco de anomia, un país al margen de la ley”, reclamó el representante de la oposición en diálogo con El Show del Lagarto. “La barrabrava de Talleres desaloja un piquete, gremialistas corporativos amigos entran a trompadas a una pyme, en Buenos Aires toman las escuelas mejor mantenidas, los indios toman el sur y el Presidente al día siguiente se junta con los mapuches y el gremio del Suoem te destroza la ciudad. Es la ley de la selva, la ley del que grita primero”, disparó.

En este sentido, De Loredo se refirió a la designación de candidatos dentro de la fuerza política que conforma. “Si nosotros (Juntos por el Cambio) queremos darle a la Argentina una propuesta que culturamente signifique respetar la ley, tenemos que tener reglamentos internos para la elección de los candidatos”, dijo.

Al ser consultado sobre si se presentará en las elecciones a gobernador de Córdoba, el funcionario del poder legislativo expresó: “Hay muchos dirigentes locales y nacionales que nos están pidiendo que nos postulemos”. “Cuando asumió Hacemos por Córdoba no había Whatsapp, no había Facebook. En estos 24 años (continuidad del PJ) nacieron 1,2 millones de personas que no conocen otro signo político gobernando Córdoba que no sea el peronismo”, señaló remarcando la necesidad de un cambio de dirigentes.

De Loredo reclamó por las grandes problemáticas de Córdoba

En su pronunciamiento, el expresidente del Arsat se refirió a las grandes problemáticas que afectan a la provincia. “Córdoba es una de las provincias más caras del país. Tenemos la luz más cara y lo justifican diciendo que nos discriminan”, aseveró. Y agregó: “En materia de seguridad, se ha desprofesionalizado la fuerza y la inseguridad ya es insostenible”.

El diputado nacional se refirió a “los Milei”

Más adelante, De Loredo valoró que “la política tiene que ser un servicio público” y se mostró en contra de que los dirigentes permanezcan mucho tiempo en el cargo. Además, sostuvo que “la gente está muy caliente con la política porque no estuvo a la altura de las circunstancias”. “En este contexto es que aparecen los Milei y nosotros nos enojamos con él, pero nos debemos preguntar por qué la gente ya no quiere votar las mismas caras”, sentenció.