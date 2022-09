Todo Juntos por el Cambio, alineado con la victoria en Marcos Juárez

Los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional saludaron a Sara Majorel, la nueva intendenta de Marcos Juárez. Lo hicieron luego de que se conoció la contundente victoria sobre Verónica Crescente, de Unidos, la lista apoyada por Juan Schiaretti, quien también la felicitó.

Todos había pasado por Marcos Juárez para brindar su apoyo y sumarse a la campaña que definía quién sería la nueva intendenta que sucederá a Pedro Dellarossa. Y en lo que denominan el “kilómetro cero”, para “nacionalizar” la elección de cara al 2023.

Felicitaciones de Mauricio Macri a Sara Majorel (JxC) en Marcos Juárez (Twitter)

“Si no está roto, no lo arregles”. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa”, escribió en su cuenta en Twitter, el ex presidente Mauricio Macri.

Mensaje de Juan Schiaretti tras el triunfo de Sara Majorel (JxC) en Marcos Juárez (Twitter)

“Felicitaciones @saramajorel y @DellarossaPedro!! Continuación asegurada para una propuesta sólida basada en el diálogo y con la convicción que dan nuestros valores. El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio. Vamos!!”, publicó en la misma red social Horacio Rodríguez Larreta, presente en el cierre de campaña en Marcos Juárez.

“¡Felicité por videollamada a @SaraMajorel, intendenta electa de Marcos Juárez, y a @DellarossaPedro, elegido primer concejal! ¡El #KilómetroCero del cambio sigue más firme que nunca! ¡Vamos, marcosjuarenses! ¡Vamos Juntos por el Cambio! ¡Vamos Argentina!”, festejó Patricia Bullrich.

“El camino del cambio empezó en Marcos Juárez en 2014 y hoy vuelve a empezar. ¡Felicitaciones @saramajorel, @DellarossaPedro y todo el equipo por este triunfo arrollador! Vamos por el 2023, juntos”, publicó Vidal, que también había pasado por la ciudad del interior cordobés.

A nivel local, Luis Juez se plegó a la celebración en el bunker de Juntos por el Cambio. Acompañó a la intendente electa y describió como “tremendo” el triunfo.