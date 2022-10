El gobernador Juan Schiaretti fue contundente sobre los nuevos tipos de dólar

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, presidió este jueves un nuevo acto en el Centro Cívico y volvió a referirse a la actualidad económica y política del país. En su oratoria, el mandatario se refirió a los nuevos tipos de dólar al asegurar que “cada día aparece uno nuevo”.

“Es difícil controlar la cantidad de dólares que hay. Cada día aparece uno nuevo”, señaló el funcionario provincial. En esa misma línea, apuntó contra las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las comparó con las que se toman a nivel local: “Mientas esta situación en Argentina incertidumbre, nosotros en Córdoba generamos certezas”.

En este sentido, Schiaretti consideró que cuando la inflación es alta, “invertir y producir es muy valioso”.

Schiaretti lanzó un programa de fomento al empleo industrial

El discurso de Schiaretti se dio en el marco del lanzamiento de un programa de fomento al empleo industrial. “Es un momento donde la plata no alcanza. Nuestros productores, empresarios e industriales no saben cuánto les van a costar las materias primas y los insumos”, reconoció. “Y no saben si les van a dejar importar, ni cuándo”, sentenció.