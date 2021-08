Tal como había ocurrido en Colonia Caroya, un hombre 37 años recibió dos dosis diferentes de vacunas contra Covid-19. El error se dio el pasado viernes en un vacunatorio de la localidad de Pilar. Según confirmó el paciente a La Voz, le habrían colocado Sinopharm y AstraZeneca.

//Mirá también: Colonia Caroya: recibió dos dosis de vacunas distintas contra el Covid-19

Según el relato del denunciante, no llevó el carnet de vacunación porque su hijo lo perdió, pero en la mesa de entrada del vacunatorio le entregaron un papel con un número y la leyenda “segunda dosis de Sinopharm”.

“La enfermera colocó el número en un pinche para papeles, al parecer sin leer lo que decía. Cuando cargaban los datos advertí el error y me asusté mucho, pero estoy bien. Los médicos me dijeron que no voy a tener problemas. En tres semanas me voy a realizar un estudio de anticuerpos”, señaló.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: convocan a voluntarios para ensayos en combinación de vacunas

Desde el Centro de Salud de la localidad monitorean el caso para saber cómo afecta en el cuerpo estas dosis diferentes. Desde el municipio reconocieron el error y dijeron que no vacunarán a ninguna persona que vaya sin el carnet.