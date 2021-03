Desde marzo del 2020, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus los boliches nunca más pudieron volver a abrir de la manera en la que tradicionalmente funcionaban.

Es por eso, que Marcos Gennaro de la Cámara de Discotecas de la Provincia de Córdoba, contó que le solicitaron a la Municipalidad de Córdoba flexibilice la apertura de los boliches con burbujas sociales.

Según detalló Gennaro en diálogo con El Doce, la medida permitiría que los locales nocturnos abran y los clientes puedan bailar, siempre y cuando respeten cada uno de los protocolos establecidos.

Cabe recordar, que en el contexto de las flexibilizaciones, el Gobierno provincial autorizó luego de varios meses la realización de espectáculos en formato teatro con el 50 por ciento de la capacidad del lugar.

También, en julio pasado, les permitieron a los boliches abrir bajo modalidad gastronómica, pero a pesar de estas medias de alivio, a muchos empresarios del sector no les alcanzó para sostenerse.

“Sabemos que nos falta un tiempo todavía y que no podremos volver a la normalidad hasta no tener a todos vacunados. No queremos ver más discotecas que van cerrando semana a semana”, agregó.

Según explicó Gennaro, en la brevedad podría haber novedades sobre las autorizaciones y disposiciones ante la solicitud que le presentaron a la Municipalidad.