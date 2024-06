Belgrano: el mensaje de Cuti Romero para el equipo de Juan Cruz Real y su análisis

En la previa al amistoso de este domingo frente a Ecuador, Cristian “Cuti” Romero analizó el Belgrano del entrenador Juan Cruz Real, que clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y jugará frente a Tigre el jueves 13 de junio.

BELGRANO: EL MENSAJE DE CUTI ROMERO PARA EL EQUIPO DE REAL

“Está bien. Se está trabajando bien. Cada vez que puedo lo veo a Belgrano, lo sigo bastante, veo muchos jóvenes que están sacando de la cantera”, dijo Romero, actual jugador del Tottenham de Inglaterra, en diálogo con Directv Sports.

Juan Cruz Real, entrenador de Belgrano. Foto: Javier Ferreyra

En este contexto, el joven confesó que tiene” muchos amigos y compañeros que han compartido inferiores y están en el plantel de Primera”. Por eso le “pone contento el presente del club y cada chico”.

"SIGO BASTANTE A BELGRANO Y LO VEO MUY BIEN" 🏴‍☠️⚽



▶️ Cuti Romero, salido del equipo cordobés, analizó el presente del Pirata, que ya está en octavos de final de la CONMBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



🎙️ @nanisenra en #PuedePasar, con @gustavokuffner pic.twitter.com/3ZjWZYXBzp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 7, 2024

En la previa al parate del torneo local por el inicio de la Copa América, Romero le dejó unas sentidas palabras al club de Alberdi: “Le deseo siempre lo mejor a Belgrano y esperamos que siga de la misma manera”.

CUTI ROMERO RECORDÓ SU DEBUT CON BELGRANO

Por otro lado, Romero recordó su primer partido con el club Pirata. “Han pasado casi ocho años de mi debut. Siempre digo que me pasó todo muy rápido, que fue algo sorprendente para mi”, confesó el campeón del mundo.

En este contexto de rápida madurez que vivió, analizó que su carrera pasó repentinamente. “Estoy jugando en un equipo de la Premier, gané absolutamente todo en la Selección y siempre estoy exigiéndome día a día más, por ahí no disfruto tanto en el momento, pero cuando me pongo a pensar me pone muy orgulloso para de dónde salí a dónde llegué”, cerró.