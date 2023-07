Ataque de dogos en Córdoba: indignación de los vecinos por la muerte de la chica de 15 años

Los vecinos de barrio Estación Flores no salen del estupor, la impotencia y el dolor que les provocó la muerte de Trinidad, la adolescente de 15 años atacada dos perros de raza dogo, que además acometieron contra otras personas en el citado barrio cordobés, el pasado domingo al mediodía.

La gente del barrio se manifestó en la calle Bucarest, donde ocurrió la tragedia, en apoyo a la familia. Reclamaron justicia por esta muerte y porque pudo haberse evitado. “Era como una bomba a punto a explotar”, repetían este lunes algunos de los vecinos.

Vecinos de Barrio Estación Flores protestan por la muerte de una adolescente atacada por dogos (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

Había indicios: los perros ya habían atacado y se presentaron siete denuncias, según contaron. Y el dueño de los perros ya había recibido una condena por malos cuidados, publicó La Voz. Los dos perros fueron ultimados a cuchillazos por el padre de una niña que estuvo a punto de ser moridida.

DURO TESTIMONIO POR LA MUERTE DE LA JOVEN ATACADA POR DOGOS

“Los dueños o se comunicaron con nadie. Por el mismo hecho de saber que algo pasó con sus animales tendríaN que haber dado la cara”, cuestionó la tía de Trinidad. “Mi sobrina salía a caminar, para sacar a dos perros que tenemos en casa. Los dos perros volvieron, pero ella no”, señaló.

A la vez, relató que al buscarla le dijeron que dos perros habían atacado a una persona. “No sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara, tuvieron que reconstruirle la oreja, la cabeza también. Y no aguantó”, dijo desconsolada.

“No puedo creerlo. Tenía 15 años y ya no la tengo conmigo. Me duele el alma porque no puedo hacer nada”, añadió la mujer.

LOS RECLAMOS DE LOS VECINOS DE LA JOVEN QUE MURIÓ

En medio del pedido de justicia, hubo este lunes una discusión entre algunos vecinos y los parientes de los dueños de los perros, en la que intervino la Policía. La gente del barrio comentó que a pocas casas del lugar de la tragedia hay otro perro la misma raza que ya mató a otros animales. Pero los dueños sostienen que “no hace nada”.

Maximiliano Tapuro junto a su familia. Foto:La Voz de Córdoba

Maximiliano Tafuro (28 años), quien dio muerte a los canes para proteger a su familia, aportó que una prima suya fue mordida por ese otro perro dogo y que hizo también una denuncia. “Lo quiero dejar asentado para que se sepa, por si pasa otro hecho como este”, avisó.

UNA TRAGEDIA QUE PUDO HABER SIDO PEOR

Maximiliano Tafuro estaba en su casa, junto a su esposa y su beba de 10 meses, listo para compartir un asado de domingo con el resto de la familia. En ese momento escuchó ladrar a los perros. Salió al patio y vio a los dogos atacar a sus mascotas. Intentó separarlos, pero fue imposible. “Agarré a uno y lo alcé, y no largaba a mi perro”, recordó con espanto.

El hermano del dueño de los dogos y el hombre que los mató. (Captura)

A la vuelta de la esquina, Trinidad ya estaba en el piso desangrándose, pero el joven aún no se había enterado del horror. En ese momento solo pensaba en cómo salvar a su familia de la furia de los dogos.

“Los dueños tenían muchas denuncias y cada vez que salían esos perros hacían desastre. Una vez que mataban a un perro seguían buscando porque fueron criados y entrenados para matar chanchos, y también los hacían pelear con pumas. Lo sé porque fui a cazar con ellos”, explicó.