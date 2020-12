Finalmente este martes empezó la vacunación en Córdoba contra el coronavirus. Los primeros en ser vacunados con la Sputnik V fueron Ana Crinejo, médica infectóloga del Hospital Rawson y Juan Pablo Caeiro, médico infectólogo del Hospital Privado. Ambos brindaron declaraciones luego de recibir la primera dosis y se mostraron esperanzados y reconocieron que es una ayuda para combatir la enfermedad.

“Emocionada que hayamos llegado a fin de año con la vacuna. Con todas las expectativas puestas en que esto nos ayude a combatir esta enfermedad”, arrancó explicando Crinejo.

Ana Crinejo, médica infectóloga del Hospital Rawson, la primera en vacunarse en Córdoba. Ramiro Pereyra

Y profundizó: “El hecho de que esté todo el equipo de salud representado acá, porque no solamente eran médicos los elegidos. Había personal de enfermería, de radiología, de limpieza, esa es la comunidad hospitalaria. Realmente esa es la emoción del trabajo en equipo y de que el trabajo de absolutamente todos es reconocido”.

La médica infectóloga dejó una de las frases de mayor peso que hace tomar real dimensión de la importancia que tiene el inicio de esta campaña de vacunación. “Llevo 25 años de médica y 21 de infectóloga, nunca viví algo parecido. Nunca experimenté la sensación de no tener qué hacer con un paciente como con esta enfermedad”, indicó.

Y enfatizó: “Esta vacunación renueva las esperanzas. En algunos momentos cuando estábamos con exceso de consultas e internando muchos pacientes con criterio de terapia intensiva sentimos que nos ganaba la pelea la enfermedad”.

Por su parte, Caeiro indicó: “Es un honor estar acá. Sin lugar a dudas es un momento histórico y es muy lindo ser partícipe de esto. Se trabajó muy bien, la organización fue excelente”.

Juan Pablo Caeiro, médico infectólogo del Hospital Privado, de los primeros en ser vacunados en Córdoba.

A su vez, en declaraciones a Vía Córdoba, Caeiro habló sobre los cuidados posteriores a la colocación de la vacuna Sputnik V: “Yo me tengo que vigilar para no tener fiebre o dolor en el hombro, como uno se vigila con la vacuna de la gripe. Si Dios quiere no va a ser mucho y si hay alguna molestia se puede tomar paracetamol”.

Aun así, advirtió: “No hay que estar encerrados, pero sí hay que decir que no estamos protegidos porque necesitamos la segunda dosis. Después son 15 días en los que generamos los anticuerpos y se pueden sentir los síntomas”.

Cómo sigue la vacunación en Córdoba

Según indicaron desde la Provincia, este martes esperaban inmunizar a 700 personas, aunque se podría sumar más gente ya que había cerca de dos mil inscriptos, todos integrantes del personal sanitario que está en la primera línea de atención de los pacientes con Covid-19.

Córdoba recibió un primer lote de 10.500 dosis de la vacuna Sputnik V. La semana que viene recibirá otras 11.400. Todas ellas se aplicarán en el personal de salud que está atendiendo los casos de Covid-19.

Estas dosis corresponden a las 300 mil que recibió Argentina, aunque el Gobierno nacional tiene comprometidas 20 millones de la Sputnik V que irían llegando durante el verano.

Los primeros vacunados en Córdoba

Vale recordar que la Sputnik V viene en frascos de “multidosis”, es decir por cada frasco se pueden sacar cinco jeringas. El proceso tiene que ser sumamente coordinado ya que la vacuna tarda entre cinco y siete minutos en descongelarse, una vez que está lista el personal cuenta con 30 minutos para vacunar a esas cinco personas. Por eso se trabaja con “cápsulas” de cinco personas cada una para perder el menor tiempo posible y que no se desperdicien dosis.

En el Centro de Convenciones comenzaron a vacunar con Sputnik V en Córdoba.

De esta forma, los primeros diez vacunados en Córdoba fueron:

Célula A

Ana Crinejo (médica infectóloga) Hospital Rawson Juan Pablo Caeiro (médico infectólogo) Hospital Privado Patricia Anabel Benegas (enfermera) Sanatorio Allende Sergio Molina (servicio de Limpieza) Hospital San Roque Gonzalo Manuel Castro (bioquímico especialista en virología) Laboratorio Central

Célula B