En un viernes plagado de emociones, alegrías, tristezas y sorpresas, Jorge Cuadrado se despidió de Arriba Córdoba. Luego de 20 años al frente, el comunicador dijo adiós con unas últimas palabras, que lo mostraron al borde de las lágrimas.

Las últimas palabras de Jorge Cuadrado en Arriba Córdoba

El periodista se ha caracterizado por su honestidad y falta de expresividad en lo personal, pero el programa de este 30 de agosto mostró una faceta poco vista en él.

Jorge Cuadrado se despidió de Arriba Córdoba, con la participación de su madre.

En un tono reflexivo, Jorge rememoró una experiencia que vivió el jueves por la mañana. “A la vuelta de la radio pasó por un kiosco y de la nada escuché una voz que me grita ‘vuelve Jorge vuelva”, contextualizó.

Jorge Cuadrado trabaja en Radio Suquía los mediosdías. (Prensa de Radio Suquía)

Era la señora del comercio que le pidió acercarse para regalarle un chocolate. “Ella me agarra de las manos y me dice ‘Dios me lo bendiga’”, recordó. Luego de haber escuchado esas palabras, Cuadrado pensó: “Eso me indica que valió la pena. Esos ojos me miraron queriendo decirme tantas cosas...”.

Sentido mensaje de Jorge Cuadrado a sus compañeros de Arriba Córdoba

Una vez concretada la reflexión, el cordobés analizó la incidencia de Arriba Córdoba y aseguró: ”Marcamos el camino en la televisión abierta del país colocando un programa a las 7 de la mañana”.

El programa Arriba Córdoba, noticiero matutino de Canal 12, cumple 20 años. (Nicolás Bravo / La Voz)

En este sentido, enumeró coberturas significativas a lo largo de las 20 primaveras. “El levantamiento de la Policía de Córdoba, cuando sospechamos por primera vez que se habían plantado pruebas en el caso Blas Correas, el padre de Solange Musse, entramos a la Antártida y a las Islas Malvinas con ustedes, hacer culipatín en el desierto de Qatar, los acertijos con los chicos en aula y la concentración con el Maligno Torres antes del oro”.

Una vez citados los ejemplos lejanos y recientes, Cuadrado reflexionó que el noticiero fue un vehículo para ayudar a la gente. “Nosotros somos un nexo, entre ustedes se ayudaron”, dijo al público en tono de agradecimento.

Video: Jorge Cuadrado al borde de las lágrimas en Arriba Córdoba

Luego, el periodista le dedicó unas palabras a cada uno de sus compañeros en Arriba Córdoba. “De todos he aprendido y me he sentido respetado, sin ninguna excepción”, reconoció en primera instancia.

“(Roberto) Battaglino, sos mi hermano de leche. (Mariano) Cardarelli, el más perspicaz de todos. Nos enseña que ser simpático es una obligación. Existe la buena gente, y un escalón arriba está Manuel Sánchez. Alejandra (Bellini), me enorgullece haber visto crecer a aquella presentadora del clima en esta gran profesional”, cerró.

“Una de las cosas que más me duele es la de dejar de trabajar en Arriba Córdoba. El mejor programa que tuvo la televisión cordobesa y me pone tranquilo dejarlo en las mejores manos”, concluyó.