La modelo cordobesa Agustina Agazzani compartió un minivideo y fotos de una producción que realizó recientemente, en donde se la ve con un look tan canchero como glamoroso.

Agustina Agazzani posó desde la intimidad de su casa. Foto: Instagram

La joven, que acumula más de 530 mil seguidores en su perfil de Instagram, posó con un jean con brillos y top engomado, ambos de color negro, que complementó con unos zapatos de color fuscia y moño plateado.

“Cenicienta moderna”, escribió la modelo junto al video y las fotos, que sumó más de 8000 likes y los mejores comentarios.

¿Agustina Agazzani está con Sebastián Yatra?

El especial de Susana Giménez junto a Sebastián Yatra puso al cantante colombiano en el radar de los medios por estos días.

Agus Agazzani Foto: Instagram @agusagazzani

Sucede que esa atención puesta en el artista llevó a sospechar de un supuesto acercamiento con Agustina Agazzani. Como no podía ser de otra manera, fue la influencer Juariu quien notó que, en principio, ambos comenzaron a seguirse.

Agus Agazzani enamora a todos sus seguidores de Instagram

“Algo que me llamó la atención. Yatra y Agus Agazzani se empezaron a seguir hace poco. Like que va, like que viene... Lo interesante aquí es Agus Agazzani dejó de seguir a Tini. Cuando hasta hace poco le ponía Me gusta. Y hoy sube un video con la última canción de Tini”, escribió la tucumana. ¿Nuevo amor en puerta para la codobesa?