En las últimas horas se confirmó el rumor de la secreta relación entre Agustina Agazzani y Ruherking antes de la aparición de la China Suárez en la vida del trapero. Lo cierto es que la modelo fue vista por las calles de Madrid junto al joven artista y se los vinculó en una relación que no duró demasiado.

Pero la cordobesa hizo oídos sordos a los trascendidos y evitó sumarse a cualquier tipo de polémica. Mientras a través de sus redes sociales se llevó todas las miradas con uno de sus últimos posteos.

Evitó a sumarse a la polémica con Rusherking Foto: Instagram/agusagazzani

La joven compartió en su perfil de Instagram una serie de cautivantes fotos en las que se la puede ver en todo su esplendor con un conjunto total black de chaleco, blazer y pantalón sastrero con el que dejó ver su escote y el hombro al descubierto.

“No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”, expresó en la descripción y recibió más de once mil “me gusta”.

El breve romance de Agustina Agazzani y Rusherking

Luego de la separación de Rusherking y María Becerra en diciembre del 2021 en medio de acusaciones de infidelidad, el oriundo de Santiago del Estero fue visto con la cordobesa en las calles de España. Si bien por entonces ninguno confirmó la relación, las imágenes dieron mucho de qué hablar y hasta versiones apuntaba contra la también actriz como la “tercera en discordia”.

Pero lo suyo no duró demasiado ya que luego Rusher conoció a la China Suárez y habría decidido dejar a Agustina para apostar a su noviazgo con la ex de Benjamín Vicuña. “Lo que dicen los fanáticos, que están enardecidos, es que Rusherking limpió a Agustina por la China Suárez”, contó Paula Varela en “Socios del Espectáculo”.

“Se los vinculó (a Rusherking con Agus Agazzani). Incluso hay fotos de ellos en Madrid. Esa relación nunca la blanquearon, pero las fotos hablaron por sí solas”, recordó.