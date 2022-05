En diciembre del 2021 y después de dos años de relación, Rusherking y María Becerra se separaron y compartieron un picante intercambio público vía redes sociales. El trapero fue acusado por su ex de haberle sido infiel durante un impasse y por entonces trascendió el nombre de Agustina Agazzani como la tercera en discordia. Ahora se confirmó que el joven y la modelo habrían tenido un romance secreto.

Antes de confirmar su noviazgo con la China Suárez, el artista fue visto por las calles de Madrid junto a la cordobesa y rápidamente las versiones sobre un vínculo entre ellos no tardaron en aparecer.

El posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance. Foto: La China Suárez y Rusherking

Aunque por entonces ninguno de los dos salió a confirmarlo, todo parecería indicar que su breve relación se terminó cuando la actriz apareció en la vida de Rusher. Así lo precisó Paula Varela este martes en “Socios del Espectáculo” cuando contó: “Se los vinculó (a Rusherking con Agus Agazzani). Incluso hay fotos de ellos en Madrid. Esa relación nunca la blanquearon, pero las fotos hablaron por sí solas”.

En ese momento, el conductor del programa Rodrígo Lussich le preguntó sin filtro: “¿Él la limpió por la China Suárez?”. Y la panelista lo confirmó: “Claro. Lo que dicen los fanáticos, que están enardecidos, es que Rusherking limpió a Agustina por la China Suárez”.

La declaración de amor de Rusherking a la China Suárez

Este sábado y después de semanas de especulación, el músico de 22 años blanqueó su relación con la ex de Benjamín Vicuña. Como invitado en “PH, Podemos Hablar” contó que se vieron por primera vez en una fiesta después de algunos intercambios de mensajes y finalmente confesó estar enamorado.

Rusherking sobre su relación con la China Suárez. Foto: Captura Tv

“Estoy muy enamorado y pasándola muy bien. Hace mucho que no me pasaba sentirme así”, soltó a corazón abierto. Y agregó: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Me enamora mucho cómo es ella conmigo”.